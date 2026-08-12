Fransa'nın nükleer enerji sektörüne denizanası saldırısı
12.08.2026 15:50
Sıcak hava dalgası ve denizanası istilası, Fransa'nın nükleer enerji üretim kapasitesinin beşte birini devre dışı bıraktı.
Fransa Çarşamba günü nükleer enerji üretim kapasitesinde yüzde 20'den fazla bir açık kaydetti. Rekor seviyedeki bu açık, kuraklık, aşırı sıcaklık ve denizanası istilasıyla bağlantılı çevresel nedenlerden kaynaklanıyor.
Elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden üreten Fransa, bu yıl yaşanan çok sayıda sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle nükleer enerji üretiminde aksamalar yaşadı.
AFP'nin, Fransa merkezli elektrik ve enerji grubu EDF'nin 2015'ten beri yayınladığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, üretim kapasitesinin yüzde 20,4'ü kullanılamaz durumdaydı.
EDF'nin nükleer santral filosu, hem kapatılan veya düşük kapasitede çalışan reaktör sayısı hem de kaybedilen üretim kapasitesi açısından çevresel kısıtlamalar veya dış çevresel nedenlerden dolayı yeni bir kesinti zirvesi kaydetti.
Toplamda, EDF'nin nükleer santral filosundaki 57 reaktörden 13'ü etkilendi. Sekiz reaktör tamamen kapatılırken, beş reaktör düşük güçte çalışmaya başladı.
Nükleer enerji üretim kapasitesindeki kaybın büyük bir kısmı, Gravelines nükleer santralindeki altı reaktörden beşinin, üniteleri soğutmak için kullanılan pompaları tıkayan bir denizanası sürüsü nedeniyle tamamen veya kısmen kapatılmasından kaynaklanıyor.
Uzmanlar, aşırı avlanma, plastik kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle ısınan denizlerin, denizanasının çoğalması ve gelişmesi için uygun koşullar yarattığını söylüyor.
Batı Avrupa'nın en büyük reaktörü olan Gravelines santrali dışında, diğer reaktörleri etkileyen kapanmalar veya üretim düşüşleri, aşırı sıcaklar ve kuraklıklarla bağlantılı olup, bu durum santrallerin soğutma için ihtiyaç duydukları sudan mahrum kalmalarına neden oluyor.