Fransa'nın nükleer enerji sektörüne denizanası saldırısı

Nükleer enerji üretim kapasitesindeki kaybın büyük bir kısmı, Gravelines nükleer santralindeki altı reaktörden beşinin, üniteleri soğutmak için kullanılan pompaları tıkayan bir denizanası sürüsü nedeniyle tamamen veya kısmen kapatılmasından kaynaklanıyor.

Uzmanlar, aşırı avlanma, plastik kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle ısınan denizlerin, denizanasının çoğalması ve gelişmesi için uygun koşullar yarattığını söylüyor.

Batı Avrupa'nın en büyük reaktörü olan Gravelines santrali dışında, diğer reaktörleri etkileyen kapanmalar veya üretim düşüşleri, aşırı sıcaklar ve kuraklıklarla bağlantılı olup, bu durum santrallerin soğutma için ihtiyaç duydukları sudan mahrum kalmalarına neden oluyor.