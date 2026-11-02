Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten idmana sürpriz ziyaret
02.11.2026 17:54
Son Güncelleme: 02.11.2026 17:55
Stuttgart maçı için Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan son çalışma sırasında idman sahasına gelen Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile kısa bir görüşme yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de antrenman sırasında teknik direktör Okan Buruk ile görüştü. Çalışmanın başlamasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile sahaya inen başkan Özbek'i Okan Buruk ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu karşıladı. Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek, teknik ekip ve futbolculara selam vererek sahadan ayrıldı.
TAKTİK PROVA BASINA KAPALI YAPILDI
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ise ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve hız çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Stuttgart maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.
EKSİK YOK, STUTTGART MAÇINA TAM KADRO
Galatasaray, Stuttgart müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi hazırlıklarını eksiksiz olarak gerçekleştirdi. Galatasaray'da sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.