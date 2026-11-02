Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten idmana sürpriz ziyaret

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de antrenman sırasında teknik direktör Okan Buruk ile görüştü. Çalışmanın başlamasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile sahaya inen başkan Özbek'i Okan Buruk ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu karşıladı. Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek, teknik ekip ve futbolculara selam vererek sahadan ayrıldı.