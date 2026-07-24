NTV

Gece yarısı devreye girecek. Motorin fiyatları artıyor, işte yeni tarife

24.07.2026 08:59

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

Gece yarısı devreye girecek. Motorin fiyatları artıyor, işte yeni tarife
iStockPhoto

ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

 

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4,20 lira zam yapılması bekleniyor. Zamlı tarifenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK? 1
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin İstanbul'da 78,48 lira, Ankara'da 79,60 lira, İzmir'de 79,87 lira, doğu illerinde ise 81,32 liraya ulaşacak.