Gece yarısı devreye girecek. Motorin fiyatları artıyor, işte yeni tarife

ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4,20 lira zam yapılması bekleniyor. Zamlı tarifenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.