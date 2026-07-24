Gece yarısı devreye girecek. Motorin fiyatları artıyor, işte yeni tarife
24.07.2026 08:59
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.
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ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4,20 lira zam yapılması bekleniyor. Zamlı tarifenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorin İstanbul'da 78,48 lira, Ankara'da 79,60 lira, İzmir'de 79,87 lira, doğu illerinde ise 81,32 liraya ulaşacak.