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Gece yarısı tabela değişiyor. Benzin fiyatlarına artış geliyor

14.07.2026 08:58

NTV - Haber Merkezi

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Petrol ve dolardaki yükseliş benzine zam olarak yansıyor.

Gece yarısı tabela değişiyor. Benzin fiyatlarına artış geliyor
Anadolu Ajansı

ABD ve İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrole paralel olarak dolar da yükselişini sürdürüyor.

 

Bu gelişmeler ışığında benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.

NE KADAR OLACAK? 1
Anadolu Ajansı

NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresinin İstanbul'da 64,53 lira, Ankara'da 65,48 lira, İzmir'de 65,77 lira, doğu illerinde ise 67,12 liradan satılması bekleniyor.

 