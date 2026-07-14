Gece yarısı tabela değişiyor. Benzin fiyatlarına artış geliyor

ABD ve İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrole paralel olarak dolar da yükselişini sürdürüyor.

Bu gelişmeler ışığında benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.