Gece yarısı tabela değişiyor. Benzin fiyatlarına artış geliyor
14.07.2026 08:58
Petrol ve dolardaki yükseliş benzine zam olarak yansıyor.
Anadolu Ajansı
ABD ve İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrole paralel olarak dolar da yükselişini sürdürüyor.
Bu gelişmeler ışığında benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
NE KADAR OLACAK?
Benzinin litresinin İstanbul'da 64,53 lira, Ankara'da 65,48 lira, İzmir'de 65,77 lira, doğu illerinde ise 67,12 liradan satılması bekleniyor.