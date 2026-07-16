Gram altın güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve makroekonomik verilerin etkisiyle yön arayışında olan altın fiyatları, yeni güne satıcılı bir seyirle başladı. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan ve günü yükselişle kapatan gram altın, bu sabah yönünü aşağıya çevirdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?