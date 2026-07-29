GTA VI'nın çıkış tarihi dev şirketi kurtarabilir

Japon eğlence devi Sony'nin, "Grand Theft Auto VI"nın piyasaya sürülmesinden büyük ölçüde faydalanması beklense de, dünya çapındaki hayran kitlesi tarafından yıllarca beklenen bu oyun, bellek çiplerinin artan fiyatlarıyla boğuştuğu bir dönemde çıkış yapacak.

Microsoft'un Xbox iş kolunun küçülmesiyle birlikte üst düzey konsol savaşlarının galibi olarak görülen Sony'nin uzun bir geçmişe sahip olduğu Take-Two Interactive Software, "GTA VI" oyununu uzun bir erteleme döneminin ardından 19 Kasım'da piyasaya sürecek.

Kantan Games danışmanlık şirketinin kurucusu Serkan Toto, "GTA VI yalnızca konsollarda oynanabilecek ve yeni kullanıcıların büyük çoğunluğu bu oyun için PlayStation 5'i tercih edecek." dedi.

2020 yılında PS5' piyasaya süren Sony, konsolun çıkış dönemine denk gelen COVID-19 pandemisinden kaynaklanan tedarik zinciri aksaklıklarına maruz kalmıştı. Daha yakın zamanda ise şirket, yapay zeka yatırımlarına bağlı bellek fiyat artışlarıyla sarsıldığından dolayı konsollarının fiyatlarını defalarca artırdı.