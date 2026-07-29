GTA VI'nın çıkış tarihi dev şirketi kurtarabilir
29.07.2026 14:54
Sony, bellek çipi fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle çıkış tarihi yaklaşan GTA VI'nın satışlarını artırmayı hedefliyor.
Japon eğlence devi Sony'nin, "Grand Theft Auto VI"nın piyasaya sürülmesinden büyük ölçüde faydalanması beklense de, dünya çapındaki hayran kitlesi tarafından yıllarca beklenen bu oyun, bellek çiplerinin artan fiyatlarıyla boğuştuğu bir dönemde çıkış yapacak.
Microsoft'un Xbox iş kolunun küçülmesiyle birlikte üst düzey konsol savaşlarının galibi olarak görülen Sony'nin uzun bir geçmişe sahip olduğu Take-Two Interactive Software, "GTA VI" oyununu uzun bir erteleme döneminin ardından 19 Kasım'da piyasaya sürecek.
Kantan Games danışmanlık şirketinin kurucusu Serkan Toto, "GTA VI yalnızca konsollarda oynanabilecek ve yeni kullanıcıların büyük çoğunluğu bu oyun için PlayStation 5'i tercih edecek." dedi.
2020 yılında PS5' piyasaya süren Sony, konsolun çıkış dönemine denk gelen COVID-19 pandemisinden kaynaklanan tedarik zinciri aksaklıklarına maruz kalmıştı. Daha yakın zamanda ise şirket, yapay zeka yatırımlarına bağlı bellek fiyat artışlarıyla sarsıldığından dolayı konsollarının fiyatlarını defalarca artırdı.
Şirket, bu mali yıl için bellek tedarikini güvence altına aldığını ancak fiyatların gelecek yıl da yüksek kalmasını beklediğini belirtti. Son aylarda, yatırımcıların bellek ve yapay zekanın eğlence sektörüne etkisiyle ilgili endişeleri, hisse senedi fiyatını olumsuz etkiledi.
Ampere Analysis'ten Piers Harding-Rolls, "GTA VI" lansmanının bu yıl PS5 donanım satışlarındaki düşüşü hafifleteceğini ve yazılım satışlarındaki büyümeyi destekleyeceğini söyledi.
Take-Two, 2013'teki lansmanından bu yana "Grand Theft Auto V" oyunundan yaklaşık 230 milyon adet sattı. Şirket, devam oyununu geçen yıl piyasaya sürmeyi hedeflemişti ancak iki kez erteledi.
"Sony, GTA VI'nın PlayStation 5'in hızlı benimsenme aşamasında ivme kazanması için daha erken bir dönemde piyasaya sürülmesini tercih ederdi, konsolun yaşam döngüsü yavaşlarken değil." diyen Harding-Rolls, Fiyat artışlarının ardından GTA VI'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte PS5'in fiyatının da artık ideal seviyenin üzerine çıktığını belirtti.
"GTA VI" PS5'deki fiyatıyla, temel sürüm için 79,99 dolardan satışa sunulacak ve yalnızca dijital olarak satın alınabilecek. Dünya çapında bir fenomene dönüşen seri, oyuncuların ABD'nin stilize edilmiş bir yeniden yaratımında suçluların rolünü üstlendiği, açık dünya formatındaki sürükleyici oynanışıyla biliniyor.
Sony, 2028'den itibaren fiziksel disk üretimini durdurmayı planlarken analistler bu hamlenin kârı artırmayı amaçladığını belirtiyor.
Oyuncular arasında tartışmalara yol açan karar, eğlence sektörünün fiziksel medyadan uzaklaşmasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan PS5 kullanıcısı Albertus Andaru Hutama, "GTA VI"nın bu fiyat aralığında disk olarak satılmasını dilediğini söyledi. 31 yaşındaki oyuncu, "Çıkış tarihi biraz gecikmiş olsa da, heyecanımız ilk günkü kadar canlı." diye de ekledi.
CLSA analisti Amit Garg'a göre, Cuma günü ilk çeyrek kazançlarını açıklayacak olan Sony, gelecekteki sözleşmeler için mevcut bellek fiyatları hesaba katılırsa, PS5 donanımının satışından önemli miktarda para kaybedecek. Garg, "Sony gelecek yıl daha düşük üretim hacimleri tercih edebilir ve bellek fiyatlarının düşmesini bekleyebilir," diye belirtti.
Sektörde bellek fiyatlarının gidişatı geniş çapta tartışılırken, yeni oyun konsolunu 2028'in sonlarında piyasaya sürmesi beklenen Sony'nin tedarik konusunda zorluklarla karşılaşacağı öngörülüyor.
Kantan Games'ten Toto, yeni cihazın ya elde taşınabilir olmasını ya da güçlü bir elde taşınabilir özelliğe sahip olmasını bekliyor.
CLSA'dan Garg, "PlayStation 6'nın yüksek fiyatlandırılması gerekecek, ancak bu zorunluluk konsol satışlarını olumsuz etkileyecek" diye bildirdi.