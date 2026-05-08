Gümrük kaçakçılarına operasyon. 4 ayda 34,2 milyar TL’lik yakalama

Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 572 farklı olayda 12 milyar 359 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiği belirtildi.

"Başarılı operasyonlar sonucunda 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt, 208 adet araç çok sayıda kaçak eşya yakalamasına imza atıldı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."