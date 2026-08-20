Gümüş 100 lirayı aştı

ABD Hazine Bakanlığı, 30 yıllık tahvil getirisinin bu hafta başında 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, önümüzdeki birkaç ay içinde 10, 20 ve 30 yıllık tahvillerin geri alımını iki katından fazla artıracağını açıkladı.

Değerli metaller de bu gelişmenin ışığında yükselişe geçti. Gümüş fiyatları da yükselişe ayak uydurdu.

ABD-İran arasındaki sorunların ve gerilimin devam etmesi, İran'ın ekonomik açıdan izole edilmesi için harekete geçilmesi piyasalarda büyük tepki yaratmadı.

Gümüş fiyatları altından pozitif ayrıştı ve yataya yakın yükselişe geçti.