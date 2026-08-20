Gümüş 100 lirayı aştı
20.08.2026 07:31
Gümüş fiyatları altından pozitif ayrışma göstererek yataya yakın yükseliş gösteriyor.
ABD Hazine Bakanlığı, 30 yıllık tahvil getirisinin bu hafta başında 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, önümüzdeki birkaç ay içinde 10, 20 ve 30 yıllık tahvillerin geri alımını iki katından fazla artıracağını açıkladı.
Değerli metaller de bu gelişmenin ışığında yükselişe geçti. Gümüş fiyatları da yükselişe ayak uydurdu.
ABD-İran arasındaki sorunların ve gerilimin devam etmesi, İran'ın ekonomik açıdan izole edilmesi için harekete geçilmesi piyasalarda büyük tepki yaratmadı.
Gümüş fiyatları altından pozitif ayrıştı ve yataya yakın yükselişe geçti.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 66,91 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 66,40 dolar, en yüksek de 67,31 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 67,11 dolardan alıcı buluyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 103 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102,3 lira, en yüksek de 103,6 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 103,3 liradan işlem geçiyor.