Güneş enerjisi kullanan tüketiciler, elektrikli otomobil vergi indirimlerinden daha çok yararlanıyor
18.08.2026 09:49
Avustralya'nın banliyölerinde yaşayanlar, çatılarına taktıkları güneş panelleri sayesinde elektrikli araç indirimlerinden daha fazla yararlanabilecek.
Son araştırmalarda elde edilen veriler, çatı üstü güneş enerjisi kullanım oranlarının yüksek olduğu banliyölerde, Haziran 2026'ya kadar olan üç aylık dönemde, Avustralya hükümetinin elektrikli araç indiriminden yararlanarak, devredilmiş kiralama yöntemiyle elektrikli araç satın alan sakinlerin sayısında artış olduğunu ortaya koydu.
Ulusal Otomotiv Kiralama ve Maaş Paketleme Birliği'nin (NALSPA) analizine göre, elektrikli araç indiriminden en çok yararlanan ilk 10 posta kodunun tamamında, çatı üstü güneş enerjisi kullanım oranları, eyalet ve bölge ortalamalarından daha yüksekti.
Drive sitesinin haberine göre, elektrikli araç indirimi, bir elektrikli otomobili kiralama sözleşmesiyle veya şirket filosunun bir parçası olarak satın alanları, aracın Lüks Araç Vergisi (LCT) eşiğinin (2026-2027 tarihleri arasında 91 bin 661 dolar) altında olması koşuluyla, Ek Fayda Vergisi'nden (FBT) muaf tutuyor.
NALSPA CEO'su Rohan Martin, yaptığı basın açıklamasında, "Çatı üstü güneş panellerinin yaygın olduğu banliyölerde yaşayan Avustralyalı aileler, rekor sayıda elektrikli araca geçiş yapıyor ve bunu gerçeğe dönüştürmek için elektrikli araç indirimine başvuruyorlar" dedi.
Martin'in belirttiğine göre, söz konusu banliyölerin bazıları, bulundukları eyaletlerdeki daha düşük sosyoekonomik seviyeli bölgeler arasındaydı ve bu durum, bu bölgelerin kiralama sözleşmelerini devretme ve elektrikli araç indiriminden yararlanmalarına katkıda bulundu.
"Ancak yine de benzinli muadillerine kıyasla daha yüksek bir fiyata sahipler ve bu, Avustralyalıların daha düşük işletme maliyetine sahip sıfır emisyonlu araçlara geçişinde önemli bir engel olmaya devam ediyor." diyen Martin, “Elektrikli araç indirimi, işe gidip gelirken ve hafta sonları ailelerini bir yerlere taşırken para tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar için hayati önem taşıyan bir yaşam maliyeti önlemi olmaya devam ediyor. Bu politika olmasaydı, banliyölerde yaşayan birçok aile elektrikli araç kullanamazdı.” diye de ekledi.
Mevcut elektrikli araç indirimi gelecek yılın Mart ayına kadar devam edecek olsa da, Nisan 2027'den Mart 2029 sonuna kadar olan iki yıllık dönemde yalnızca 75 bin dolardan daha düşük fiyatlı elektrikli araçları kapsayacak şekilde azaltılacak.
Bu süre zarfında, fiyatı 75 bin dolar ile LCT arasında olan elektrikli araçlarda yüzde 25 oranında FBT indirimi uygulanacak.
Nisan 2029'dan itibaren, LCT'nin altında fiyatlandırılan tüm elektrikli araçlar yalnızca yüzde 25'lik FTB indiriminden yararlanabilecek.
Avustralya'nın Hazine Bakanı Jim Chalmers ve Çevre Bakanı Chris Bowen'ın Mayıs 2026'da yayınladığı ortak açıklamada, "Yeni kurallar, üreticileri Avustralya pazarında daha uygun fiyatlı ve daha düşük işletme maliyetine sahip elektrikli araçlar sunmaya teşvik edecek" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Bu sağduyulu değişiklikler, elektrikli araç indirimi incelemesinden elde edilen bilgilere dayanmaktadır. İnceleme, söz konusu programın kullanımı teşvik etmede, emisyonları azaltmada ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisini bir nebze olsun hafifletmede başarılı olduğunu ortaya koymuştur." diye belirtildi.