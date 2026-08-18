Güneş enerjisi kullanan tüketiciler, elektrikli otomobil vergi indirimlerinden daha çok yararlanıyor

NALSPA CEO'su Rohan Martin, yaptığı basın açıklamasında, "Çatı üstü güneş panellerinin yaygın olduğu banliyölerde yaşayan Avustralyalı aileler, rekor sayıda elektrikli araca geçiş yapıyor ve bunu gerçeğe dönüştürmek için elektrikli araç indirimine başvuruyorlar" dedi.

Martin'in belirttiğine göre, söz konusu banliyölerin bazıları, bulundukları eyaletlerdeki daha düşük sosyoekonomik seviyeli bölgeler arasındaydı ve bu durum, bu bölgelerin kiralama sözleşmelerini devretme ve elektrikli araç indiriminden yararlanmalarına katkıda bulundu.

"Ancak yine de benzinli muadillerine kıyasla daha yüksek bir fiyata sahipler ve bu, Avustralyalıların daha düşük işletme maliyetine sahip sıfır emisyonlu araçlara geçişinde önemli bir engel olmaya devam ediyor." diyen Martin, “Elektrikli araç indirimi, işe gidip gelirken ve hafta sonları ailelerini bir yerlere taşırken para tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar için hayati önem taşıyan bir yaşam maliyeti önlemi olmaya devam ediyor. Bu politika olmasaydı, banliyölerde yaşayan birçok aile elektrikli araç kullanamazdı.” diye de ekledi.