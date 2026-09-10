Güven fonu şirketleri, kara para aklama şüphesiyle kripto para zenginlerini geri çeviriyor

Zengin kripto girişimcileri ve yatırımcıları, dijital varlıklarla ilişkili oynaklık ve kara para aklama risklerinden endişe duyan güven şirketleri tarafından giderek daha fazla geri çevriliyor.

Miras yoluyla edindikleri servetlerini kripto paralara yatıran veya kripto işletmelerinden büyük kazançlar elde eden giderek artan sayıda yatırımcı, varlıklarını gelecek nesiller için korumak veya vergi tasarrufu sağlamak amacıyla denizaşırı bir güven yapısına yerleştirmenin yollarını arıyor.

Financial Times'in haberine göre, avukatlar ve mütevelli heyetleri, güven şirketlerinin hem değişken dijital token'ları hem de bu varlıkların satışından elde edilecek potansiyel olarak şeffaf olmayan karları kabul etmek konusunda endişelenmeye başladığını belirtiyor.

Withers hukuk firmasının ortağı Charlie Tee, "Bence birçok mütevelli heyeti üyesi kripto para tutma konusunda rahatsızlık duyuyor ve karşılaştığım kişilerin sadece bir avuç kadarı bunu yapmaktan memnun olduğunu söylüyor." dedi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık bir yıl önce ulaştığı 126 bin doların üzerindeki zirve seviyesinden oldukça uzakta olsa da, koronavirüs pandemisi sırasında ve Donald Trump'ın ABD başkanlığına ikinci dönemine giden süreçteki yükseliş trendleri, yatırımcılara büyük sermaye kazançları elde etmek için bolca fırsat sağladı.