Güven fonu şirketleri, kara para aklama şüphesiyle kripto para zenginlerini geri çeviriyor
10.09.2026 09:47
Geleneksel açıdan muhafazakâr olan mütevelli heyeti üyeleri, dijital varlıkların oynaklığı, şeffaf olmaması ve düzenleme eksikliği nedeniyle bu tür varlıkların sahiplerine güvenmekte zorluk yaşıyor.
Zengin kripto girişimcileri ve yatırımcıları, dijital varlıklarla ilişkili oynaklık ve kara para aklama risklerinden endişe duyan güven şirketleri tarafından giderek daha fazla geri çevriliyor.
Miras yoluyla edindikleri servetlerini kripto paralara yatıran veya kripto işletmelerinden büyük kazançlar elde eden giderek artan sayıda yatırımcı, varlıklarını gelecek nesiller için korumak veya vergi tasarrufu sağlamak amacıyla denizaşırı bir güven yapısına yerleştirmenin yollarını arıyor.
Financial Times'in haberine göre, avukatlar ve mütevelli heyetleri, güven şirketlerinin hem değişken dijital token'ları hem de bu varlıkların satışından elde edilecek potansiyel olarak şeffaf olmayan karları kabul etmek konusunda endişelenmeye başladığını belirtiyor.
Withers hukuk firmasının ortağı Charlie Tee, "Bence birçok mütevelli heyeti üyesi kripto para tutma konusunda rahatsızlık duyuyor ve karşılaştığım kişilerin sadece bir avuç kadarı bunu yapmaktan memnun olduğunu söylüyor." dedi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık bir yıl önce ulaştığı 126 bin doların üzerindeki zirve seviyesinden oldukça uzakta olsa da, koronavirüs pandemisi sırasında ve Donald Trump'ın ABD başkanlığına ikinci dönemine giden süreçteki yükseliş trendleri, yatırımcılara büyük sermaye kazançları elde etmek için bolca fırsat sağladı.
KAYNAĞI BELİRSİZ SERVETLER FAZLA RİSKLİ GÖRÜLÜYOR
Zengin aileler, varlıklarını gelecek nesiller için korumak amacıyla genellikle yurt dışında bulunan vakıflara devrederek sorumsuz mirasçıların bu varlıklara el koymasına engel olurlar. Ayrıca vakıflar, bir kişinin mal varlığını küçülterek miras vergisi tasarrufu da sağlayabilir.
Ancak, kripto para birimiyle büyük servete sahip birçok kişi bu yapıları kullanmaya hevesliyken, danışmanlar ve avukatlar, kripto paralarla ilişkili kara para aklama riskleri, fiyatlarındaki büyük dalgalanmalar ve sektördeki kapsamlı düzenleme eksikliğinin mütevellileri caydırdığını ifade ediyor.
Winston Taylor hukuk firmasının ortağı Ronald Graham, zengin ailelerin genç nesillerinin, güven şirketlerinden servetlerini kripto paralarda tutmalarını istediklerini gördüğünü ve bunun bazıları tarafından olumsuz tepkilerle karşılandığını belirtti.
Farrer & Co'da ortak olan Claire Randall, kripto paraların bir tröst içine aktarılması durumunda, tröst yöneticilerinin paranın suç gelirlerinden gelmediğinden emin olmak için, bu paraları satın almak için kullanılan servetin kaynağını doğrulamaları gerekeceğini söyledi.
"Kripto paranın doğası gereği bu daha zor, düzenlenmiş piyasaların dışında olduğu için yüksek riskli olarak görülüyor." dedi Randall.
BAZI DANIŞMANLAR KRİPTO DÜNYASINA UYUM SAĞLIYOR
Öte yandan, az sayıdaki güven şirketi ise kripto para birimleri konusunda uzmanlaşarak dijital varlıklardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldıracak yeni yöntemler bulma konusunda kararlı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Cavenwell Group'un CEO'su Andrew Horbury, "Dijital varlıkları taramak için artık çok sayıda, yüksek kaliteli ve gelişmiş araç mevcut" dedi. Bunlar arasında, kripto para biriminin satın alındığı zamanki işlemlere bakmak ve bu işlemlerin analiz edilen varlıkların değeriyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için geriye dönük testler yapmak yer alıyor.
Horbury, iyi eğitimli ve uyumluluğa sadece formalite icabı yaklaşmayan danışmanlarla birleştiğinde, bu yöntemlerin kripto para kabul etmeyi daha az riskli hale getirdiğini de sözlerine ekledi.
Ancak, çoğu mütevelli heyeti üyesi dijital varlıkları uzun vadeli görevleriyle bağdaştırmakta zorlanıyor.
Farrer & Co'dan Randall, "Şimdiki neslin bu riski almak istemesinde bir sorun yok," dedi. Ancak kripto para yatırımlarının daha güvenli varlık yatırımlarına kıyasla daha düşük kar sağlama ihtimalinden dolayı gelecek nesillerin, varlık fonlarının düzgün yönetemedikleri gerekçesiyle mütevellileri suçlamasının güven fonu şirketleri açısından riski bir olasılık doğurduğuna dikkat çekti Randall.