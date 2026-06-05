Haftanın piyasa özeti. Hangi yatırım araçları kazandırdı?
05.06.2026 20:30
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde yüzde 0,39 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,58 değer kaybetti.
BORSA
BIST 100 endeksi, en düşük 13.661,82 puanı ve en yüksek 14.219,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 13.694,19 puandan tamamladı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları yüzde 0,78 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,58 azalışla 6 bin 469 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 düşüşle 43 bin 592 lira oldu.
Geçen hafta sonu 11 bin 122 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,57 azalışla 10 bin 836 liraya geriledi.
DOLAR
Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,0840 lira oldu.
Uluslararası piyasalarda saat 20.01 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1551, sterlin/dolar paritesi 1,3379 ve dolar/yen paritesi 160,282 düzeyinde seyrediyor.
EURO
Euro/TL ise haftayı yüzde 0,15 azalışla 53,3680 liradan tamamladı.
Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararı, cari denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.