Halde 25, markette 150 lira. Antalya çileğinde sezon sonu

Kış döneminde yağışların çilek üretimini etkilediğini belirten üretici Şaban Aksoy, “Geçen yıla göre rekolte istenilen seviyenin altında kaldı. Bunun en önemli sebepleri yıl boyunca yaşanan yoğun yağışlar, fırtınalar ve hortumlar oldu. Bu olumsuz hava koşulları çilek üreticisini ciddi şekilde etkiledi. Ancak üretim alanlarının her yıl artması sayesinde toplam üretim miktarı geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşti.” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Şu anda seralarda hasat edilen çileğin kilogramı halde 25 ila 30 lira arasında işlem görüyor. Marketlerde ise aynı çileği yaklaşık 150 lira civarında görmek mümkün. Yaz döneminde raf ömrünün kısalması ve çileğin oldukça narin bir ürün olması fiyatların yükselmesine neden oluyor.”