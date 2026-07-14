Haluk Levent gözaltına alındı, kripto para birimi HLK Coin eridi

Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor .

Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.

Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Yine raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.