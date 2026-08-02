Havayolu şirketinde grevler başladı, uçuşlar durduruldu
02.08.2026 15:13
Kanadalı havayolu şirketi WestJet ile kamu çalışanları sendikası arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varılamaması sonucunda uçuş görevlileri greve girdi.
309 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Kanada'nın ikinci en büyük havayolu şirketi WestJet'in kabin görevlileri, şirketle anlaşmaya varamamaları üzerine Pazar günü greve gitti ve bu durum, seyahatlerin yoğunlaştığı yaz sezonunda uçuşların durdurulmasına neden oldu.
Havayolu şirketinde çalışan 4 bin 400 uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası, üyelerinin giriş yaptıkları andan çıkış yaptıkları ana kadar olan süre için ücret ödenmesini talep etse de şirketle herhangi bir anlaşmaya varılamamış durumda.
WestJet, greve hazırlık olarak Pazar gecesine kadar 309 uçuşunu iptal etti. Yolcuların ve uçakların mahsur kalma riskini en aza indirmek için böyle bir karar verdikleri belirtildi.
"DAHA İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİZE İNANIYORUZ"
Sendika, perşembe günü havayolu şirketine 72 saatlik bir uyarı vererek, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda greve gidebileceğinin sinyalini vermişti; bunun üzerine WestJet ise işten çıkarma bildirimi yayınlamıştı.
Sendika Pazar günü yaptığı açıklamada, son dakikaya kadar anlaşmaya varmak için çabaladıklarını ancak WestJet'in teklifini yeterli bulmadıklarını belirtti.
Sendikanın WestJet biriminin başkanı Alia Hussain, "Daha iyisini hak ettiğimize inandığımız için grevdeyiz. Anlaşmak için masaya geri dönmeye hazırız" dedi.
Yaklaşık yüzde 30'luk iç pazar payına sahip olan havayolu şirketi, iş bırakma eylemini doğruladı ve etkilenen yolculara para iadesi yapılacağını veya alternatif uçuşlar sağlanacağını bildirdi.
WestJet CEO'su Alexis von Hoensbroech, "Sendikanın gündeme getirdiği diğer önceliklerin yanı sıra, uçuşlardan önceki ve sonraki tüm zamanı kapsayan saatlik bir ücret ve ilk yılda çift haneli bir ücret artışı içeren bir teklif sunduk. Ne yazık ki, kabul edilmedi." dedi.
HÜKÜMETİN MÜDAHALESİ İSTENMİYOR
Kanada'nın İş ve Aile Bakanı Patty Hajdu, bu gelişmeyi hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. "Bir grev veya işten uzaklaştırma, bir anlaşmaya varılamayacağı anlamına gelmez. Beklentimiz, tarafların müzakere masasında bir anlaşmaya varabileceği ve varması gerektiği yönündedir" diye bildirdi.
Grev, şirketin en büyük rakibi Air Canada'da geçen Ağustos ayında uçuş görevlilerinin gerçekleştirdiği dört günlük iş bırakma eyleminin ardından meydana geldi. Bu durum, Kanada ve ABD'deki uçuş görevlilerinin, çoğunlukla uçak hareket halindeyken kabin ekibine ödeme yapan bir ücretlendirme yapısına meydan okuma yönündeki daha geniş kapsamlı çabalarını vurguluyor.
Kanada hükümeti geçen yıl Air Canada grevini durdurmak için bir müdahalede bulunmuştu, ancak bu müdahale daha sonrasında uçuş görevlileri tarafından hiçe sayılmıştı. Sendikanın WestJet bölümü de, Kanada hükümetinin müzakere sürecine müdahale etmeyeceğini umduğunu belirtti.