Havayolu şirketinde grevler başladı, uçuşlar durduruldu

Kanada'nın ikinci en büyük havayolu şirketi WestJet'in kabin görevlileri, şirketle anlaşmaya varamamaları üzerine Pazar günü greve gitti ve bu durum, seyahatlerin yoğunlaştığı yaz sezonunda uçuşların durdurulmasına neden oldu.

Havayolu şirketinde çalışan 4 bin 400 uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası, üyelerinin giriş yaptıkları andan çıkış yaptıkları ana kadar olan süre için ücret ödenmesini talep etse de şirketle herhangi bir anlaşmaya varılamamış durumda.

WestJet, greve hazırlık olarak Pazar gecesine kadar 309 uçuşunu iptal etti. Yolcuların ve uçakların mahsur kalma riskini en aza indirmek için böyle bir karar verdikleri belirtildi.