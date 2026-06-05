Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar dikkat

05.06.2026 10:03

Son Güncelleme: 05.06.2026 10:29

Burak Taşçı

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 32,61 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar dikkat
Anadolu Ajansı

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 oldu.

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar dikkat 1
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Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 32,24 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 32,24 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 32,43 olmuştu.

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar dikkat 2
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Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.

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