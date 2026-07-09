Her araçta var, kolu çekerken bir kez daha düşünün. Hapis cezası var

Türkiye'de trafik kuralları sıkılaştırıldı ve cezalar arttı. Ancak kural ihlali dışında bilinmesi gereken bazı teknik konular da bulunuyor.

Kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama, alkollü araç kullanma, emniyet şeridine girme gibi birçok ceza hakkında sürücüler bilgi sahibi durumda.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte 200 bin liraya varan cezalar nedeniyle sürücüler daha temkinli ve dikkatli araç kullanmayı sürdürüyor.