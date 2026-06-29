Herkes merak ediyor, yarın bedava olacak. Kredi notu sorgulaması nasıl yapılır?
29.06.2026 09:06
Hemen her vatandaşın merak ettiği kredi notuna ilişkin detaylar ücretsiz oluyor.
Türkiye'de milyonlarca banka müşterisi kredi çekmek, kredi kartı almak, telefon almak gibi işlemler için kredi notuna ihtiyaç duyuyor.
Kredi notu yüksek olanlar düşük faizle ve limitler dahilinde kredi kullanabilirken kredi notu düşük olanlar yüksek faizle, düşük tutarda kredi kullanabiliyor.
Kredi notunu yükseltmek için yöntemler bulunsa da düzenli ödeme, sık kredi kullanmama, kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanmama gibi davranışlar notta pozitif etki yaratıyor.
FİNDEKS HER SALI ÜCRETSİZ OLACAK
Findeks'te her Salı günü kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu. Findeks'in bireysel üyeleri Findeks Kredi Notunu ücretsiz öğrenebilecek ve finansal durumunu yönetecek.
NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Ücretsiz not uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta Salı günü kapsam dahilinde bulunacak.
NASIL YARARLANILACAK?
Findeks Mobil uygulaması veya Findeks i-Şube üzerinden, üye değilseniz üye olarak hesabınıza giriş yapın. Findeks Kredi Notu talebinde bulunun. Ödeme ekranında “Findeks Bakiyesinden Öde” seçeneğini işaretleyin. Ücret 0 TL olarak görünecektir. Sözleşmeleri onaylayarak “Ödemeyi Gerçekleştir” butonuna tıklayın. Findeks Kredi Notu'nuzu ücretsiz olarak görüntüleyin.