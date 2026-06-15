Herkese açık ihale. İETT açıkladı, yarın hepsi satılacak

Yarın yapılacak ihaleye tüm vatandaşlar katılabiliyor. Katılım için herhangi bir ücret alınmıyor.

KAYIP EŞYALARI BULMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Otobüs, Metrobüs, durak ve istasyonlarında, unuttuğunuz ve kaybettiğinizi düşündüğünüz eşyalarınız için aynı gün hattın bağlı olduğu işletme amirliğine gidebilir veya ALO153 ile iletişime geçebilirsiniz. Diğer günlerde ise www.iett.istanbul adresinde bulunan kayıp eşya formunu doldurabilir, e-devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden kayıp eşya başvurusu oluşturabilir ya da 0212 372 32 43’ü arayarak kaybettiğiniz eşyaları sorgulayabilirsiniz.