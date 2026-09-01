Herkesin evinde olan cihazları üretiyordu. 36 yıllık şirket konkordato ilan etti

Şirketin vergi levhası incelendiğinde 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah, 92 bin 198 lira vergi tahakkuku, 2024 yılında 3 milyon 414 bin 302 lira matrah, 853 bin 575 lira vergi tahakkuku, 2025 yılında ise 1 milyon 290 bin 471 lira matrah, 322 bin 617 lira vergi tahakkuku gösterildi.