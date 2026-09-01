Herkesin evinde olan cihazları üretiyordu. 36 yıllık şirket konkordato ilan etti
01.09.2026 08:44
Son Güncelleme: 01.09.2026 08:51
Mutfaklarda kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatçısı olan şirkete geçici konkordato kararı verildi.
1990 yılında kurulan ve küçük ev aletleri üretimi yapan İstanbul merkezli şirket hakkında geçici konkordato mühleti verildi.
Esenyurt'ta faaliyet gösteren 36 yıllık şirket finansal darboğaza girdi ve çareyi konkordatoya başvurmakta buldu.
Çay-kahve makinesi, semaver, ızgara, kızarma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz gibi cihazları üreten Avesta Ev Aletleri şirketi için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı.
KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI
Geçici mühlet kararı gereğince konkordato komiseri olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç'ın atandı.
ALACAKLILAR İTİRAZ EDEBİLİR
Konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecek.
322 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİLER
Şirketin vergi levhası incelendiğinde 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah, 92 bin 198 lira vergi tahakkuku, 2024 yılında 3 milyon 414 bin 302 lira matrah, 853 bin 575 lira vergi tahakkuku, 2025 yılında ise 1 milyon 290 bin 471 lira matrah, 322 bin 617 lira vergi tahakkuku gösterildi.
Şirketin gelirlerinde böylece 2025 yılında 2024'e göre yüzde 62 azalma görüldü.