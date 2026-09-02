Hollanda'dan kıtalar arası 86 tonluk altın taşıma operasyonu

Hollanda Merkez Bankası (DNB) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, artan jeopolitik istikrarsızlık gerekçesiyle 86 ton altın rezervini Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Londra'ya taşıdığını bildirdi.

DNB, Londra'da tutulan altın rezervlerinin New York ve Ottawa'da tutulanlara kıyasla daha kolay alınıp satılabileceğini belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Bu durum da, DNB'nin kriz durumunda en hızlı şekilde devreye girmesini sağlıyor." denildi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, "Bu adımla altın rezervlerinin kullanılabilirliğini artırdık. Altını hiçbir zaman kullanmamız gerekmeyeceğini varsayıyoruz, ancak yine de dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmek gerekiyor." dedi.