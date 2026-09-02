Hollanda'dan kıtalar arası 86 tonluk altın taşıma operasyonu
02.09.2026 17:00
Hollandalılar, ABD ve Kanada'dan İngiltere'ye 86 ton altın sevkiyatı gerçekleştirdi.
Hollanda Merkez Bankası (DNB) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, artan jeopolitik istikrarsızlık gerekçesiyle 86 ton altın rezervini Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Londra'ya taşıdığını bildirdi.
DNB, Londra'da tutulan altın rezervlerinin New York ve Ottawa'da tutulanlara kıyasla daha kolay alınıp satılabileceğini belirtti.
Banka tarafından yapılan açıklamada "Bu durum da, DNB'nin kriz durumunda en hızlı şekilde devreye girmesini sağlıyor." denildi.
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, "Bu adımla altın rezervlerinin kullanılabilirliğini artırdık. Altını hiçbir zaman kullanmamız gerekmeyeceğini varsayıyoruz, ancak yine de dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmek gerekiyor." dedi.
HOLLANDA'NIN ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Hollanda Merkez Bankası'ndan gelen verilere göre ülkenin toplam altın rezervi 2025 yılı sonu itibarıyla 612,4 ton olup, 72,2 milyar euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Bu işlemden önce, Hollanda bankası altın rezervlerinin yüzde 31,3'ünü New York'ta ve yüzde 19,7'sini Ottawa'da tutuyordu.
Bu hamleden sonra, her iki ülke de Hollanda'nın altın rezervinin yüzde 18,5'ini oluşturuyor.
Londra'da tutulan altının payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin yüzde 30,8'i hala Hollanda'da bulunuyor.
FİZİKSEL TAŞIMADAN KAYNAKLANAN RİSKLER ÖNLENDİ
Bankanın açıklamasına göre, transfer kısmen alım satım yoluyla, kısmen de altının fiziki olarak taşınmasıyla gerçekleştirildi.
Hollanda Merkez Bankası, 27 tondan fazla fiziki altını Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Zeist'e taşıdı.
Aynı miktarda altın Zeist'ten Londra'ya taşınarak altın külçelerinin eritilmesi önlendi.
DNB yaptığı açıklamada, "Alım satım ve fiziksel taşımayı birleştirerek, büyük miktarda altının fiziksel olarak taşınmasıyla ilişkili riskler dağıtılmıştır." diye bildirdi.