Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nda gerçekleştiriceği test sürüşleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nda gerçekleştiriceği test sürüşleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'mızın bu potansiyelini daha da ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar kazandırıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle de şehrimizin hem yüksek hızlı tren ağına katılması hem de şehir içi raylı sistem ulaşımının güçlenmesi yolunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.



Bakan Uraloğlu, “Günümüzde ulaşım, sadece insan ve yük taşımak değil; üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapıdır. Demiryolları ise bu altyapının en güçlü, en çevreci ve en ekonomik omurgasıdır.” dedi.

"OSMANELİ-BURSA HATTIMIZIN HİZMETE ALINMASIYLA HIZLI TRENLE DOĞRUDAN ULAŞILABİLEN İL SAYIMIZ 15'E ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası hâline getirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:



“2002’de 10.948 km olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara'dan Eskişehir'e, Konya'dan İstanbul'a, Sivas'tan Karaman'a kadar birçok şehrimizi yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattımızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ticareti ve üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden Bursa’nın, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkânlarına da kavuşacağını anlattı.