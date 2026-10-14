İki şehrin arası 2,5 saate düşecek

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, Yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun’a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacağını belirterek “Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.” dedi.