İkinci el araç satacaklar dikkat! Bakanlık duyurdu, süre bir kez daha uzatıldı
22.06.2026 09:45
1 Temmuz 2026'da sona ermesi beklenen ikinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı bir kez daha uzatıldı.
İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.
Açıklama Ticaret Bakanlığınca yapıldı. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Ocak 2027'den önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.
Ayrıca Bakanlık, bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk Lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.