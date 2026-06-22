İkinci el araç satacaklar dikkat! Bakanlık duyurdu, süre bir kez daha uzatıldı

Ayrıca Bakanlık, bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk Lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.