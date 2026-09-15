İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı. Müşteriler panikledi, şirketin patronu konuştu

Web sitesi üzerinden satılacak telefonun marka, model ve özellikleri sisteme işleniyor. Telefonu alacak şirket fiyat çıkarıyor ve bu fiyatı satıcı kişi kabul ederse telefonu kargo yoluyla ya da mağazaya teslim ederek parasını tahsil ediyordu. Kargo yoluyla gönderilen telefonların parası belirtilen IBAN'lara yatırılıyordu.

Telefon almak isteyen müşteriler de web sitesi üzerinden ya da ilgili mağazalara giderek beğendiği telefonu alabiliyor.