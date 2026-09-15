İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı. Müşteriler panikledi, şirketin patronu konuştu
15.09.2026 15:20
Son Güncelleme: 15.09.2026 16:29
Cep telefonu alım-satım işi yapan EasyCep'in kurumsal web sitesinin kapalı olması nedeniyle panikleyenler soluğu sosyal medyada aldı. Şirketin patronu yöneltilen iddialara açıklama yaptı.
Türkiye'de cep telefonu sektöründe son yıllarda ortaya çıkan kurumsal telefon alıcı ve satıcı şirketler arasında bulunan EasyCep'e ilişkin sosyal medyada iddialar yer almaya başladı.
İddia sahipleri, telefonlarını satmak istediklerini ve şirkete gönderdikleri telefonların ücretlerini alamadıklarını, şirketin mağazalarında stantların boş olduğu, web siteleri ve sosyal medya hesaplarının kapalı ya da faal durumda olmadığını öne sürdü.
TELEFON ALIP-SATAN ŞİRKETLERDE SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Web sitesi üzerinden satılacak telefonun marka, model ve özellikleri sisteme işleniyor. Telefonu alacak şirket fiyat çıkarıyor ve bu fiyatı satıcı kişi kabul ederse telefonu kargo yoluyla ya da mağazaya teslim ederek parasını tahsil ediyordu. Kargo yoluyla gönderilen telefonların parası belirtilen IBAN'lara yatırılıyordu.
Telefon almak isteyen müşteriler de web sitesi üzerinden ya da ilgili mağazalara giderek beğendiği telefonu alabiliyor.
YENİLENMİŞ TELEFONLAR SATILIYOR
İkinci el olarak satışa sunulan telefonlarda, yenilenmiş telefon şartları uygulanıyordu. Bazı prosedürlerden geçen telefonlar satışa sunuluyor. Örnek vermek gerekirse, ikinci el cep telefonu satışında batarya (pil ömrü) yüzde 85 altı olan telefonlar için kısıtlama getirilmişti.
İDDİALARA YANIT VERİLDİ: ÖDEMESİNİ ALAMAYAN MÜŞTERİMİZ YOK
EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özdemir, "Mağazalarımız aktif çalışıyor ve 18 mağazamız faaliyet gösteriyor. İstanbul'da 6, diğer şehirlerde 12 tane mağazamız mevcut. Dileyen müşteriler mağazalardan alışverişlerini yapıyorlar. Ocak ve Şubat ayında ödemelerde gecikme olmuştu, şu anda parasını almayan müşterimiz yok." dedi.
"İNTERNET SİTESİNİ YENİLEDİĞİMİZ İÇİN KAPATTIK"
İnternet sitesinin neden kapalı olduğuna dair Özdemir şu açıklamayı yaptı:
"İnternet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı yenileme için kapattık. Gün içinde internet sitemiz faaliyete geçecek."
İNTERNET SİTESİNDE “BAKIM ÇALIŞMASI” İBARESİ VAR
EasyCep'in web sitesine girilmeye çalışıldığında “Planlı bakım çalışması. Sistemimizi iyileştiriyoruz. Kısa süre içinde geri döneceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklaması bulunuyor.
VERGİ LEVHASI MATRAHSIZ GÖRÜNÜYOR
EasyCep'in vergi levhası incelendiğinde matrahsız göründüğü ortaya çıktı. Bunun sebebini açıklayan Özdemir "Şirket sürekli yatırım yaptığı için vergi levhası matrahsız olarak görünüyor. Sektörde son kullanıcıya yönelik iş yapan biz vardık. Son 3 yıldır düzenli şekilde reklam kampanyalarıyla yenilenmiş telefonları anlattık. Yatırım yaptığımız için vergi levhasında matrahsız görünmesi çok normal." ayrıntısını öne sürdü.
"HALKA AÇIK ŞİRKETLER ZARAR EDİYOR"
Küresel ekonomideki durgunluğun kurumsal ve halka açık teknoloji şirketlerine sıçradığına değinen Özdemir "Çok büyük firmalar zorda. Halka açık, arkasında büyük holdingler olan teknoloji şirketleri 2 yıldır zarar ediyor. Biz bu durumu önceden öngörerek küçülme kararı aldık. Giderlerimizi Şubat ayından bu yana kontrol altında tutuyoruz. Bazı mağazalarımızı karlılıkları düştüğü ve iş yapmadığı için kapattık." iddiasında bulundu.
"FİBA GRUBU VE ZİRAAT PORTFÖY YATIRIMCIMIZ"
Özdemir "Birçok yatırımcımız var. Melek yatırımcı da kurumsal yatırımcı da bulunuyor. Fiba Grubu ve Ziraat Portföy gibi kurumsal büyük yatırımcılarımız da bulunuyor." sözlerini ekledi.