İlaç sektöründe 400 milyar dolarlık dev birleşme iddiası

AstraZeneca hisseleri pazartesi günü TSİ 15.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti ve FTSE 100 endeksinde en fazla düşen ikinci hisse oldu. Bristol Myers Squibb hisseleri ise ABD’de piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Yatırımcılar ve analistler, olası maliyet tasarruflarına rağmen İngiltere’nin en büyük ilaç şirketi AstraZeneca’nın böylesine büyük ve dönüştürücü bir satın almaya ihtiyaç duymadığını savundu.

Henüz iki şirket tarafından da doğrulanmayan olası anlaşma, piyasa değeri bakımından dünyanın dördüncü, gelir açısından ise en büyük ilaç şirketini yaratabilir. Avrupa’nın önde gelen ilaç üreticilerinden biriyle büyük bir ABD’li rakibi bir araya getirecek birleşme, tarihin en büyük şirket evliliklerinden biri olabilir.

AstraZeneca hissedarı JM Finn’in yatırım direktörü Lucy Coutts, “AstraZeneca açısından bu olası birleşmenin tek belirgin avantajı, şirketin ABD’deki varlığını ve satışlarını hızla artırması gibi görünüyor” dedi.