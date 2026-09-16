İnfo Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı

1990 yılında kurulan İnfo Yatırım Menkul Değerler, Türkiye'de sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlardan biri. Şirketin genel merkezi İstanbul Ataşehir'deki Ağaoğlu My Newwork'te bulunuyor. Şirket, Borsa İstanbul'da INFO koduyla işlem görüyor. Borsanın sert düşüşle kapandığı 16 Eylül'de İnfo Yatırım hissesi de günü yüzde 9,92 düşüşle 2,18 liradan tamamladı.

HEDEF HOLDİNG

Hedef Holding ise ağırlıklı olarak finans ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirketler grubunun çatı kuruluşu konumunda. KAP verilerine göre holdingin portföy yönetimi, yatırım bankacılığı, aracı kurum ve girişim sermayesi alanlarında çeşitli iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunuyor. Bunlar arasında İnfo Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Hedef Yatırım Bankası, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Kuzey Menkul Değerler yer alıyor. Holding ayrıca Pergamon Status Dış Ticaret'te de pay sahibi. KAP kayıtlarına göre Hedef Holding, İnfo Yatırım'ın sermayesinin yüzde 30,37'sine sahip. Hedef Portföy'deki payı yüzde 85, Hedef Yatırım Bankası'ndaki payı ise yüzde 41 seviyesinde.

16 Eylül'de Hedef Holding hisselerinde de sert fiyat hareketleri yaşandı. HEDEF hissesi 31 Ağustos'ta 84,25 liradan kapanırken, 16 Eylül'de 23,88 liraya geriledi. Hisse yalnızca 16 Eylül işlem gününde yüzde 9,95 değer kaybetti. KAP kayıtlarında ağustos ve eylül boyunca HEDEF paylarında çok sayıda devre kesici uygulaması görüldü.