İnfo Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
16.09.2026 22:52
Son Güncelleme: 16.09.2026 23:38
İnfo Yatırım ile Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı Hedef Holding, ''Soruşturmanın şirket ve iştiraklerle ilgisi yok.'' açıklamasını yaptı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnfo Yatırım'ın merkezinde inceleme yaptı. İnfo Yatırım ile Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in de İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Gökalp'in evinde arama yapıldığı ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
Operasyonun hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ve Gökalp'e yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
1990 yılında kurulan İnfo Yatırım Menkul Değerler, Türkiye'de sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlardan biri. Şirketin genel merkezi İstanbul Ataşehir'deki Ağaoğlu My Newwork'te bulunuyor. Şirket, Borsa İstanbul'da INFO koduyla işlem görüyor. Borsanın sert düşüşle kapandığı 16 Eylül'de İnfo Yatırım hissesi de günü yüzde 9,92 düşüşle 2,18 liradan tamamladı.
HEDEF HOLDİNG
Hedef Holding ise ağırlıklı olarak finans ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirketler grubunun çatı kuruluşu konumunda. KAP verilerine göre holdingin portföy yönetimi, yatırım bankacılığı, aracı kurum ve girişim sermayesi alanlarında çeşitli iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunuyor. Bunlar arasında İnfo Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Hedef Yatırım Bankası, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Kuzey Menkul Değerler yer alıyor. Holding ayrıca Pergamon Status Dış Ticaret'te de pay sahibi. KAP kayıtlarına göre Hedef Holding, İnfo Yatırım'ın sermayesinin yüzde 30,37'sine sahip. Hedef Portföy'deki payı yüzde 85, Hedef Yatırım Bankası'ndaki payı ise yüzde 41 seviyesinde.
16 Eylül'de Hedef Holding hisselerinde de sert fiyat hareketleri yaşandı. HEDEF hissesi 31 Ağustos'ta 84,25 liradan kapanırken, 16 Eylül'de 23,88 liraya geriledi. Hisse yalnızca 16 Eylül işlem gününde yüzde 9,95 değer kaybetti. KAP kayıtlarında ağustos ve eylül boyunca HEDEF paylarında çok sayıda devre kesici uygulaması görüldü.
NAMIK KEMAL GÖKALP KİMDİR?
Hedef Holding'in yayımladığı özgeçmişe göre Namık Kemal Gökalp, 1989-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. Daha sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa alanında yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık alanında doktora eğitimini tamamladı.
Finans sektöründeki kariyerinde kurumsal finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Gökalp, 18 Haziran 2021'den bu yana Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. KAP kayıtlarında Gökalp'in icracı yönetim kurulu başkanı olduğu ve Hedef Holding grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev aldığı belirtiliyor.
Gökalp aynı zamanda İnfo Yatırım Menkul Değerler'in Yönetim Kurulu Başkanı. KAP'ın şirket bilgilerinde Gökalp, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili imza yetkisine sahip isimler arasında yönetim kurulu başkanı sıfatıyla yer alıyor.
HEDEF HOLDİNG: SORUŞTURMAYLA İŞTİRAKLERİN İLGİSİ YOK
Hedef Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in yürütülen bir soruşturma kapsamında "bilgisine başvurulmak üzere" emniyete davet edildiğini açıkladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Hedef Holding ve iştiraklerinin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı savunularak, grubun faaliyetlerinin olağan şekilde sürdüğü belirtildi. Açıklamada yatırımcılar ve kamuoyundan yalnızca şirketin resmi iletişim kanalları ile yetkili makamların açıklamalarına itibar etmeleri istendi.