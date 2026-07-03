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İnternetten kontakt lens alınır mı? Yeni dönem başladı

03.07.2026 10:26

NTV - Haber Merkezi

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Kontakt lenslerin internet üzerinden satışına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnternetten kontakt lens alınır mı? Yeni dönem başladı
Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle, reçeteli kontakt lenslerin belirli şartlar altında internet sitesi üzerinden satışı yapılabilecek.

İnternetten kontakt lens alınır mı? Yeni dönem başladı 1
Anadolu Ajansı

Yeni düzenlemeye göre kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilecek. 

 

Satış işlemleri ise reçete karşılığında gerçekleştirilecek. Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilecek.

İnternetten kontakt lens alınır mı? Yeni dönem başladı 2
Anadolu Ajansı

Düzenleme bugün yani 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.