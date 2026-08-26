İşe alımlar başladı, 275 kişi seçilecek

Başvurular, 21 Ağustos – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında Başkanlık Kariyer Portalı kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek.

Başvurular; lisans/ön lisans genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralamasının esas alındığı değerlendirme yöntemi doğrultusunda sıralanacak ve her görev alanı için ilan edilen kontenjanın dört katı aday sınav aşamasına davet edilecek.

Sınavlar, pozisyon ve görev alanlarının niteliğine göre yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı yöntemlerle Ankara'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav aşamasındaki değerlendirmelere veri sağlamak amacıyla adaylara ayrıca kişilik envanteri uygulanacak.

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.