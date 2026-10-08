İstanbul Havalimanı dünyanın zirvesinde

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, başarıyı “İGA İstanbul Havalimanı için önemli bir başarı olduğunu ve küresel bir havacılık merkezi olarak oluşturduğumuz konumu yansıtıyor.” sözleriyle değerlendirdi.

Bilgen “Bugün dünyanın yaklaşık 350 noktasına hizmet veriyoruz ve daha da büyümek için önemli bir alanımız var.” dedi.