İstanbul Havalimanı dünyanın zirvesinde
08.10.2026 05:36
Son Güncelleme: 08.10.2026 05:37
OAG'nin (Official Airline Guide) 2026 Megahub Endeksi'ne göre İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı olma konusunda Londra Heathrow'u geride bıraktı.
BBC Travel'ın haberine göre dünyanın en önemli seyahat verisi sağlayıcı şirketlerinden OAG, havalimanlarını karşılaştırdığı 2026 Megahub Endeksi'ni yayımladı.
Sıralama, uluslararası uçuşlardaki tarifeli bağlantıların sayısı ile havalimanından ulaşılan destinasyonların sayısının karşılaştırılmasından oluşuyor. Bunun için yılın en yoğun günündeki veriler esas alınıyor. Bu yıl 2 Ağustos'taki verilere göre dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.
Bu yılki sıralamada Londra Heathrow ikinci, Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü, Chicago O'Hare ise beşinci sırada yer aldı.
"DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ"
İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, başarıyı “İGA İstanbul Havalimanı için önemli bir başarı olduğunu ve küresel bir havacılık merkezi olarak oluşturduğumuz konumu yansıtıyor.” sözleriyle değerlendirdi.
Bilgen “Bugün dünyanın yaklaşık 350 noktasına hizmet veriyoruz ve daha da büyümek için önemli bir alanımız var.” dedi.
“RAKİPSİZ OLACAK”
İstanbul Havalimanı için “Sonunda bir numaralı pozisyonu aldılar. Önümüzdeki yıllarda rakipsiz olacaklar.” yorumunu yapan OAG Baş Analisti John Grant, şöyle devam etti: "Pist kapasiteleri var. Son derece başarılı ve yeni uçak siparişleriyle büyümeye devam eden ulusal bir havayolları var. Orta Asya gibi dünyanın en hızlı gelişen pazarlarından bazılarına çok yakınlar. Orta Doğu'daki durumdan da kısmen faydalandılar. Konumları gerçekten çok iyi.”
İPEK YOLU'NDAN ORİENT EXPRESS'E...
CNN Travel yazarı Maureen O'Hare ise İstanbul ve İstanbul Havalimanı için şu yorumu yaptı: "Kıtaların kesişme noktasında bulunan İstanbul, uzun zamandır küresel ulaşımın kilit merkezlerinden biri.
Bizans ve ardından Konstantinopolis olarak İstanbul, İpek Yolu boyunca uzanan ticaret rotalarını ve Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan deniz geçişlerini kontrol etti. Demiryollarının altın çağında İstanbul, Avrupa ile Asya'nın kesişiminde, Orient Express'in son durağıydı.
Şimdi ise 21. yüzyılda İGA İstanbul Havalimanı gökyüzünün hakimi konumunda."
AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI
İstanbul Havalimanı, 10-16 Ağustos 2026 döneminde günlük ortalama bin 665 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Aynı tarihlerde küresel ölçekli 25 havalimanı içinde günlük ortalama 843 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 6'ncı sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti, 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.