İstanbul Havalimanı'nda uçuşları hızlandıracak hamle. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

“HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, inşa edilen yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu belirterek, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız." dedi.