İstanbul taksilerinde 53 milyon liralık dev pasta. Taksicilerin cebinden şirketlere para akacak
18.07.2026 15:11
İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 10 zam geldi ancak taksiciler sevinemedi. 20 Temmuz'da başlayacak yeni tarife öncesi taksimetre ayar ücretleri cep yakıyor.
İstanbul'da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Zamlı tarife 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taksilerde uygulanmaya başlayacak.
Taksimetreleri ayarlamak için de taksiciler uzun kuyruklar oluşturup binlerce lira verip neredeyse yarım günlük yevmiyelerinden olacaklar.
TAKSİMETRE AYARI YAPANLAR SMS ATMAYA BAŞLADI
Taksimetre ayarı yapan kurumlar tarifelerini açıklamaya başladı. Ortalama olarak 2 bin 500 liraya taksimetreler ayarlanacak.
AYAR 2 BİN 650 LİRA, AYARLANMIŞ SIFIR TAKSİMETRE 4 BİN 500 LİRA
Taksimetresi eskimiş, yıpranmış, ayna kısmında çizik olanlar taksiciler taksimetrelerini değiştirebiliyor.
Markalar yeni taksimetreleri 4 bin 500 liraya tarifesi yüklenmiş, mühürlü olarak taksilere takıyor.
UZAKTAN AYAR DA YAPILIYOR
Bazı taksimetreler internete bağlanabiliyor ve uzaktan ayar yapılıyor. Uzaktan ayar işlemleri ise 2 bin 950 lira tutuyor.
NE KADAR KAZANACAKLAR?
Taksimetre şirketleri kısa sürede 53 milyon lirayı aşkın yakın tarife ücretinden kazanç sağlayacaklar.
TAKSİMETRE AYAR ÜCRETİNİ KİM ÖDÜYOR?
Taksi plakası sahipleri eğer taksiyi kendisi işletmiyorsa ayar parası ödemiyor. Yasa dışı olarak kiralanan taksilerde kiracılar ayar ücretini kendileri karşılıyor. Kiraladığı takside hiçbir hakkı olmayan kiracı, elinden taksi alınınca tarife ücretini geri alamayacak. Plaka sahipleri ve galeriler keyfi olarak plakaları istedikleri anda kiracıdan alabiliyor.
TAKSİMETRE TARİFELERİ NE KADAR OLDU?
C SEGMENT SARI TAKSİ:
Açılış: 71,94 Türk Lirası
Km: 47,92 Türk Lirası
İndi-Bindi: 230 Türk Lirası
D SEGMENT TURKUAZ TAKSİ:
Açılış: 82,73 Türk Lirası
Km: 55,10 Türk Lirası
İndi-Bindi: 265 Türk Lirası
8+1 SARI SİYAH TAKSİ:
Açılış: 93,52 Türk Lirası
Km: 62,69 Türk Lirası
İndi-Bindi:300 Türk Lirası
SİYAH-LÜKS TAKSİ:
Açılış: 122,30 Türk Lirası
Km: 81,46 Türk Lirası
İndi-Bindi: 400 Türk Lirası