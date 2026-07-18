İstanbul taksilerinde 53 milyon liralık dev pasta. Taksicilerin cebinden şirketlere para akacak

Taksi plakası sahipleri eğer taksiyi kendisi işletmiyorsa ayar parası ödemiyor. Yasa dışı olarak kiralanan taksilerde kiracılar ayar ücretini kendileri karşılıyor. Kiraladığı takside hiçbir hakkı olmayan kiracı, elinden taksi alınınca tarife ücretini geri alamayacak. Plaka sahipleri ve galeriler keyfi olarak plakaları istedikleri anda kiracıdan alabiliyor.