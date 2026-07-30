İstanbul taksilerinde kurallar sil baştan değişti. Yaş sınırı kaç oldu?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden yeni karar çıktığını duyurdu.

Dalcı, alınan karara göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'den fazla olan araçlarda (Fiat Egea Sedan, Renault Megane, Toyota Corolla) ilk alım yaşı 0-5 yaşa (önceden 0-2 yaştı), yerlilik katkı oranı yüzde 50'den az olan araçlarda ise (Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic, Citroen C4x, vb.) ilk alım yaşı 0-3 yaşa (önceden sadece sıfır olması şartı vardı) çıkarıldığını açıkladı.

Ayrıca tüm araçlarda kullanım yaşı 9 yaş olarak revize edildi. Sarı taksilerde bu yaş sınırı 6'ydı ve 6'ncı yaştan sonra İBB'nin tahkuk sistemine girmesi gerekiyordu.