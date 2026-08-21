İstanbul ulaşımına yeni düzenleme. 150 gün sürecek çalışma için tarih verildi
21.08.2026 13:38
İstanbul'un ulaşımının büyük yükünü çeken hatta 150 günlük bakım, revizyon çalışması başlatılacak. Asfalttan elektrik tesisatına kadar birçok iş yapılacak.
İstanbul'da yoğun olarak kullanılan, turistlerin de tercih ettiği tarihi yarımadaya en kolay ulaşımı sağlayan T1 Tramvay Hattı'na ilişkin peron revizyonu ve yenileme yapım işi ihalesi yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, T1 Tramvay Hattı Aksaray İstasyonu Peron Revizyonu ve Yenileme Yapım İşi yapım işini ihale edecek.
Yaklaşık 513 metrekare alan, peron revizyon ve yenileme için inşaat, elektrik ve elektronik işleri gerçekleştirilecek.
İhalenin tamamlanması sonrasında yer teslimiyle birlikte 150 günde işin tamamlanması gerekecek.
NELER YAPILACAK?
Ray hattına asfalt kaplama, peron platformuna granit kaplama, peron kenar elemanları, görme engeli ikaz bantları, granit agregalı düz bordür, çimento esaslı sürme su yalıtımı, çelik telli esnek hortumlar, tuğla duvar, alçı sıvası, plastik boya işi, sac kanatlı kapı takılması, ısı yalıtımlı alüminyum pencere, serigrafik desenli temperli lamine cam panel, idare odası, güvenlik kabini, bilgi panosu, reklam panoları, teknik kabin, katener direği gibi işler yapılacak.