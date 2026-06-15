İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine zam
15.06.2026 16:27
Son Güncelleme: 15.06.2026 16:29
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay yüzde 15 zam yapılması bekleniyor. Haber: Baran Bila
Dünya, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı konuşurken tarafları müzakere masasında en çok zorlayan konu Hürmüz Boğazı oldu.
İran'ın Boğaz'ı kapatması özellikle küresel enerji tedarikine büyük darbe vururken İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından gemi geçiş ücreti gelecek ay yüzde 15 zamlanacak ve ton başına 6,70 dolara çıkacak.
Bu ücret hali hazırda ton başına 5,83 dolar.
Zamla ile birlikte Türkiye'nin önemli bir döviz geliri elde etmesi bekleniyor.
227 MİLYON DOLAR GELİR
2024'te İstanbul Boğazı'ndan 41 bin gemi geçti. Yani saatte 5 gemi boğazı kullandı.
Geçişlerden 227 milyon dolar gelir elde edildi.
GEMİ BAŞINA 15-30 BİN DOLAR ÜCRET
2025'te İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 40 bin oldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise 12 bin gemi geçti.
Gemilerin ödediği ücret ortalama 15 ile 30 bin dolar arasında değişiyor.
ÜCRETLER ALTIN FRANK ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR
1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre geçiş ücretleri altın frank üzerinden ve geminin net tonajı esas alınarak hesaplanıyor.
2022'den itibaren ise altın frankın dolar karşılığı kademeli olarak güncellendi.