İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine zam

Dünya, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı konuşurken tarafları müzakere masasında en çok zorlayan konu Hürmüz Boğazı oldu.

İran'ın Boğaz'ı kapatması özellikle küresel enerji tedarikine büyük darbe vururken İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.