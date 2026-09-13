KİRALIK SOSYAL KONUTTA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Konutlar, şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması, İstanbul'da son bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve evli olması gerekecek. Başvuru döneminin sonunda 65 yaşını doldurmuş kişilerde ise evlilik şartı aranmayacak.

Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış ve sosyal konut ya da İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil veya yedek hak sahibi olmaması şartları aranacak.

Hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması da başvuru koşulları arasında yer alacak.

Kira bedellerinde ilk 12 ay artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından ocak ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak gerçekleştirilecek, sonraki artışlar da her yıl ocak ayında aynı yöntemle uygulanacak.