İstanbul'da kiralar 80 bin liraya çıktı. Ev sahiplerinden üniversiteli kiracılara yeni oyun

Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle kiralar ise eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.

Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.

NTV'ye konuşan öğrenciler ise kiraların pahalılığından şikayet ederek kendilerinin ve arkadaşlarının zorlandıklarını belirtti.