İstanbul'da kiralar 80 bin liraya çıktı. Ev sahiplerinden üniversiteli kiracılara yeni oyun
27.08.2026 08:34
Son Güncelleme: 27.08.2026 08:41
Üniversitelilerin barınacak yer arayışı telaşı başladı. İstanbul’da ise 2+1 eski bir dairenin kirası 45 bin liradan başlarken emlakçılar, ev sahiplerinin yeni oyununa ilişkin uyardı.
Üniversiteye yeni giren öğrencilerin elektronik kayıt süreci dün sona erdi ancak yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos (yarın) sona erecek.
Gençlerin kalacak yer arayışı da başladı.
FİYATLARDA ARTIŞ
Yurda yerleşemeyenler ya da tercih etmeyenler, kiralık ev bakıyor ancak fiyatlarda geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 80 artış gözlemlendi.
25 BİN LİRADAN 45 BİN LİRAYA ÇIKTI
İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli üniversitelilerin en çok tercih ettiği ilçeler arasında yer alıyor.
Geçen yıl Beşiktaş’ta 25 bin liralık bir dairenin ücreti bu sene 45 bin liraya çıktı.
KİRALAR 45 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle kiralar ise eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.
Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.
NTV'ye konuşan öğrenciler ise kiraların pahalılığından şikayet ederek kendilerinin ve arkadaşlarının zorlandıklarını belirtti.
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİLE KİRAYA VERİYORLAR
Emlakçılar, bazı ev sahiplerinin bina kentsel dönüşüm sürecine girse dahi kiraya verebildiğine işaret edip öğrencileri uyarıyor.