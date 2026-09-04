İstanbul'da kiraları düşürecek hamle. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini sayın Cumhurbaşkanımız tüm milletimize ilan etti. Bu kapsamda 500 bin konutu 81 ilimizde yapıyoruz. Buna ilave olarak da İstanbul’umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul’da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin neticelendireceğimiz şartları Kabine’de sunacağız ve Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır." dedi.