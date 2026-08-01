İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralamalar başlıyor

Kira sözleşmelerinin 3 yıllık olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu daireler yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.” diye konuştu.