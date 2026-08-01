İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralamalar başlıyor
01.08.2026 17:53
Son Güncelleme: 01.08.2026 17:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılacak olan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk kuraların Eylül ayında olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da uygulanacak kiralık sosyal konut projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
“İki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık sosyal konut projesiyle ilgili, "Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz." dedi.
"KİRA SÖZLEŞMELERİ 3 YILLIK OLACAK"
Kira sözleşmelerinin 3 yıllık olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu daireler yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.” diye konuştu.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtildi.