İstanbul'da taksi plakası ihalesi, 6,1 milyon liradan satılacak. Kontak çevirmenin maliyeti 9 milyon

Uygulama bazlı olarak ihale edilen ancak yoldan müşteri alan, taksi duraklarına kaydolan araçlar çoğaldı. Diğer sarı taksi sahipleri bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Korsan taksilerle mücadele sürerken uygulama bazlı taksilerin yoldan müşteri alması taksiciler arasında sorun oluşturuyor.

Uygulama bazlı taksilerde, akıllı taksimetre olmasından dolayı, uygulama üzerinden elde edilen ciro ve taksimetredeki ciro karşılaştırılarak yasa dışı işlem yapıp yapmadığı anlaşılabiliyor. Bu nedenle İBB ve polis ekiplerinin uygulama bazlı taksilerin uygulamalar ve taksimetre üzerindeki cirolarına bakarak korsan çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde 46 bin lira ceza, 30 gün trafikten men işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Resmi taksiyi korsan taksi olarak kullananlar tespit edilip polis uygulama noktasında bağlanmaya başlandı.