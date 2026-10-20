İstanbullulara 1 milyon 875 bin lira veriliyor, süre uzatıldı
20.10.2026 07:25
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapım yardımı süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı.
İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara riskli ev ve iş yerlerini yeniden inşa ettirmeleri için 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 31 Aralık 2026’da tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı kararıyla, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için sağlanan yardım süresinin uzatılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 11902 sayılı karara göre, 22 Şubat 2024 tarihli ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Karar"ın 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sürenin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.
1 MİLYON 875 BİN LİRA VERİLİYOR
Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.
Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL’lik hibe desteği ve 125 bin TL’lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
16 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI
1-Kimler faydalanabilir?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.
2-Proje ön şartları nelerdir?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.
3-“Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?”
Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.
4-Yarısı Bizden’e nasıl başvuru yapılır?
e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
5-TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?
Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.
6-Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?
875 bin TL’lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.
7-Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?
Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.
8-Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?
Hak sahibinin bir konutu için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi, hak sahibinin bir dükkanı için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi,
9-İlk konut/iş yeri için Yarısı Bizden desteği alan vatandaşlar diğer ev/ iş yerleri için de kampanyadan faydalanabilir mi?
Hak sahipleri bir konut için verilen 1 milyon 875 bin TL’lik desteğin ardından diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanından faydalanabilir. Bir iş yeri için 1 milyon TL dönüşüm desteğini alan hak sahibi diğer her bir dükkanı için ise 875 bin TL kredi desteğinden yararlanabilir.
10-Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
11-Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
12-Tahliye/taşınma desteği ne kadar?
Tahliye desteği tek seferde 125 bin TL olarak ödenir.
13-Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?
Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.
14-Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?
Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.
15-Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?
Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.
16-Kredi için gelir şartı aranır mı?
Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.