İstanbul'un kira ortalamasını Kadıköy ve Beşiktaş yükseltiyor. Ortalama kira 40 bin lira oldu
30.06.2026 08:37
Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin 179 lirayken İstanbul'da 40 bin 453 lira olarak belirlendi. Megakentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Haber: Onur Aksoy
Kiralarda artış sürüyor.
Merkez Bankası'nın (MB) yeni kiracı kira endeksine göre, Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin 179 lira oldu.
Verilere göre, İstanbul en yüksek kira bedellerine sahip.
Megakentte geçen yılın son çeyreğine nazaran kira fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti.
100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin 453 lira olarak kaydedildi.
KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ İLK SIRADA
Uzmanlara göre, İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş oldu.
İstanbul'un ardından da Muğla 33 bin 138 liralık kira ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin 579 lirayla İzmir, 25 bin 95 lirayla Antalya, 24 bin 679 lirayla Çanakkale takip etti.
KİRALIK EV PİYASASINDA DURGUNLUK
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, enflasyonun yüzde 30'larda olduğunu ancak İstanbul'da kira artışlarının yıllık yaklaşık yüzde 10 olduğunu dile getirdi.
Kiralık konutlarda durgunluk olduğunu ifade eden Aşa, "Bir ev 3 aydan aşağıya tutulmuyor. Eskiden 30 gün olan ilan süresi şu an 90 güne çıktı. O yüzden ev sahipleri bir an evvel vereyim diye bir düşüncüye girebiliyor." dedi.