İstanbul'un kira ortalamasını Kadıköy ve Beşiktaş yükseltiyor. Ortalama kira 40 bin lira oldu

Uzmanlara göre, İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş oldu.

İstanbul'un ardından da Muğla 33 bin 138 liralık kira ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin 579 lirayla İzmir, 25 bin 95 lirayla Antalya, 24 bin 679 lirayla Çanakkale takip etti.