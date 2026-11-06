Jaecoo aracın tekeri, aksı, amortisörü ve taşıyıcısı koptu
06.11.2026 08:23
Chery Omoda 5'in arka aksının kopmasının ardından Jaecoo marka aracın da teker, aksı, amortisör ve taşıyıcısı koptu.
Chery Jaecoo J5 EV'nin Jakarta'da tekerleği koptu, bu olay Omoda 5'in aks arızalarının ardından soru işaretleri doğurdu.
Üreticinin teknik inceleme raporuna göre, 4 Kasım'da Orta Jakarta'da bir Jaecoo J5 EV, yol kenarındaki kaldırıma ve bariyerine çarptıktan sonra sağ ön tekerleğini kaybetti. Bu olay, ayrı ayrı Omoda 5 arka aks arızaları ve Malezya'da 8 bin 878 aracı kapsayan bir geri çağırma kampanyasının ardından Chery Grubu'nun yeniden inceleme altına alındığı bir dönemde meydana geldi.
Hasar gören elektrikli SUV'nin görüntüleri Endonezya sosyal medyasında dolaşarak Malezya'daki vakalarla karşılaştırmalara yol açtı.
Sürücüler tarafından paylaşılan görüntülerde, yükseltilmiş beton bir bariyerin yanında hareketsiz kalmış siyah bir Jaecoo J5 EV görülüyordu; aracın sağ ön tekerlek aksamı araçtan ayrılmıştı. Süspansiyon parçaları ve kopmuş bir tampon bölümü yolda görünürken, yol kenarındaki bariyerin bir kısmı da hasar görmüştü.
Endonezya'daki ilk haberlerde kopan tekerleğin sağ arka tekerlek olduğu belirtilmişti. Jaecoo daha sonra etkilenen parçanın ön sağ köşede olduğunu açıkladı.
JAECOO HASARIN ÇARPMADAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Jaecoo Indonesia, teknik ekibinin araç sahibiyle iletişime geçtikten sonra aracı incelediğini belirtti. Şirket, SUV'nin tekerleğin kopmasından önce kaldırıma ve yol kenarı bariyerine çarptığı sonucuna vardı ve ayrılmayı çarpışmanın nedeni değil, sonucu olarak değerlendirdi.
İnceleme sonucunda ön sağ tamponda, çamurlukta ve ön yolcu kapısında hasar tespit edildi. Jaecoo, olayın ürün hatasından kaynaklandığına dair herhangi bir belirti bulmadığını söyledi. Satış sonrası ekibi, onarımlar ve yedek parçalar konusunda araç sahibiyle koordinasyon sağlıyor.
Cakarta'daki olay, Malezya'daki Omoda 5 aks arızalarıyla karşılaştırılıyor. Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı (JPJ), 11 Ekim 2026 tarihinde Omoda 5'in Araç Tip Onayı'nı (VTA) geçici olarak askıya alarak, sorunu araştırırken yeni kayıtları erteledi. Chery, etkilenen Omoda 5 C ve H varyantları için bir geri çağırma kampanyası başlattığını duyurdu ve 14 Ekim'de 8 bin 878 aracı kapsadığını, etkilenen parçaların incelenmesi ve değiştirilmesinin yapılacağını doğruladı. Kampanya, Malezya'da meydana gelen bir Omoda 5 arka aks kopma olayının ardından başlatıldı.
CHERY'NİN BAŞKANI ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Bu olay, Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue'nin de kamuoyuna açık bir özür dilemesine yol açtı. 21 Ekim'de, daha önce yayınladığımız haberde de belirttiğimiz gibi, araç kalitesiyle ilgili endişeler nedeniyle Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı'ndan özür diledi.
Omoda 5, Mayıs 2024'te aksla ilgili daha önce de bir sorunla karşılaşmıştı; bu sorun nedeniyle 600 araç önleyici inceleme için servise çağrılmıştı. Chery daha sonra, 15 Ağustos 2023'te üretilen bir partiden etkilenen aks parçalarına sahip 60 araç tespit etmiş ve sorunu yanlış kalibre edilmiş bir kaynak ucuna bağlamıştı.
Malezya'daki vakalar Omoda 5'in arka aksıyla ilgiliyken, Jaecoo, Jakarta J5 EV'nin sağ ön tekerleğinin ayrılmasını yol kenarındaki altyapıyla çarpışmaya bağlıyor. İki olay arasında bir bağlantı kurulmadı.