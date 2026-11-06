Jaecoo aracın tekeri, aksı, amortisörü ve taşıyıcısı koptu

Chery Jaecoo J5 EV'nin Jakarta'da tekerleği koptu, bu olay Omoda 5'in aks arızalarının ardından soru işaretleri doğurdu.

Üreticinin teknik inceleme raporuna göre, 4 Kasım'da Orta Jakarta'da bir Jaecoo J5 EV, yol kenarındaki kaldırıma ve bariyerine çarptıktan sonra sağ ön tekerleğini kaybetti. Bu olay, ayrı ayrı Omoda 5 arka aks arızaları ve Malezya'da 8 bin 878 aracı kapsayan bir geri çağırma kampanyasının ardından Chery Grubu'nun yeniden inceleme altına alındığı bir dönemde meydana geldi.

Hasar gören elektrikli SUV'nin görüntüleri Endonezya sosyal medyasında dolaşarak Malezya'daki vakalarla karşılaştırmalara yol açtı.

Sürücüler tarafından paylaşılan görüntülerde, yükseltilmiş beton bir bariyerin yanında hareketsiz kalmış siyah bir Jaecoo J5 EV görülüyordu; aracın sağ ön tekerlek aksamı araçtan ayrılmıştı. Süspansiyon parçaları ve kopmuş bir tampon bölümü yolda görünürken, yol kenarındaki bariyerin bir kısmı da hasar görmüştü.

Endonezya'daki ilk haberlerde kopan tekerleğin sağ arka tekerlek olduğu belirtilmişti. Jaecoo daha sonra etkilenen parçanın ön sağ köşede olduğunu açıkladı.