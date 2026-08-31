Japon Otomobil Devleri, Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerinin bedelini ağır bir şekilde ödeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobillere yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme önerisiyle Ottawa'yı hedef almıştı. Ancak bu yaptırımların bedelini Japonya'nın Toyota ve Honda firmaları da ağır bir şekilde ödeyebilir.

İki Japon otomobil üreticisi, Kanada'da üretilen tüm otomobillerin dörtte üçünden fazlasını karşılıyor. Analistlere göre, eğer gümrük vergileri önerildiği gibi 1 Ocak'ta yürürlüğe girerse, bazı üretim hatlarını kapatmak zorunda kalabilirler.

Bir anlaşmaya varılması hala mümkün olsa da, ABD gümrük vergilerinin zamanlaması işleri zora sokuyor; zira Japon otomobil üreticileri Güneydoğu Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi pazarlarda düşük maliyetli Çin elektrikli araçlarından gelen rekabetten olumsuz etkileniyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri, Toyota ve Honda'nın en büyük pazarı olmaya devam ediyor ve daha da önemlisi, BYD gibi Çinli rakiplerin de bu pazara girmelerine izin verilmiyor.

İngiliz finans kurumu Barclays'in analistlerine göre, geçen yıl Honda'nın ABD satışlarının neredeyse dörtte birini ve Toyota'nın satışlarının yüzde 17'sini Kanada yapımı otomobiller oluşturdu; bu oran büyük otomobil üreticileri arasında en yüksek seviyede. Sonuç olarak, bu iki şirket, Trump'ın mevcut yüzde 25 olan vergileri iki katına çıkarma planından en büyük potansiyel darbeyi alacak.

Londra'daki Pelham Smithers Associates'te otomotiv analisti olan Julie Boote, "Eğer gerçekten Kanada otomotiv endüstrisini yok etmek istiyorsanız, bu gümrük vergileriyle bunu yapabilirsiniz" dedi.

İki şirketin de Kanada'daki montaj hatlarının bir kısmını kapatmak zorunda kalmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi Boote.