Japon Otomobil Devleri, Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerinin bedelini ağır bir şekilde ödeyebilir
31.08.2026 12:42
Kanada'da üretilen tüm otomobillerin dörtte üçünden fazlasını oluşturan Toyota ve Honda, ABD gümrük vergilerinden dolayı bazı montaj hatlarını kapatma riskiyle karşı karşıya.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobillere yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme önerisiyle Ottawa'yı hedef almıştı. Ancak bu yaptırımların bedelini Japonya'nın Toyota ve Honda firmaları da ağır bir şekilde ödeyebilir.
İki Japon otomobil üreticisi, Kanada'da üretilen tüm otomobillerin dörtte üçünden fazlasını karşılıyor. Analistlere göre, eğer gümrük vergileri önerildiği gibi 1 Ocak'ta yürürlüğe girerse, bazı üretim hatlarını kapatmak zorunda kalabilirler.
Bir anlaşmaya varılması hala mümkün olsa da, ABD gümrük vergilerinin zamanlaması işleri zora sokuyor; zira Japon otomobil üreticileri Güneydoğu Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi pazarlarda düşük maliyetli Çin elektrikli araçlarından gelen rekabetten olumsuz etkileniyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri, Toyota ve Honda'nın en büyük pazarı olmaya devam ediyor ve daha da önemlisi, BYD gibi Çinli rakiplerin de bu pazara girmelerine izin verilmiyor.
İngiliz finans kurumu Barclays'in analistlerine göre, geçen yıl Honda'nın ABD satışlarının neredeyse dörtte birini ve Toyota'nın satışlarının yüzde 17'sini Kanada yapımı otomobiller oluşturdu; bu oran büyük otomobil üreticileri arasında en yüksek seviyede. Sonuç olarak, bu iki şirket, Trump'ın mevcut yüzde 25 olan vergileri iki katına çıkarma planından en büyük potansiyel darbeyi alacak.
Londra'daki Pelham Smithers Associates'te otomotiv analisti olan Julie Boote, "Eğer gerçekten Kanada otomotiv endüstrisini yok etmek istiyorsanız, bu gümrük vergileriyle bunu yapabilirsiniz" dedi.
İki şirketin de Kanada'daki montaj hatlarının bir kısmını kapatmak zorunda kalmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi Boote.
GÜMRÜK VERGİLERİNE UYUM SAĞLAMA ÇABALARI
Kanada otomotiv endüstrisi yılda yaklaşık 1,2 milyon araç üretiyor ve dolaylı olarak 427 bin kişiye istihdam sağlıyor. Toyota'nın Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ettiği araçlar arasında RAV4 bulunurken, Honda ise CR-V'yi ihraç ediyor. Her iki araç da Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan SUV'lar arasında yer alıyor.
Önerilen gümrük vergileri, küresel otomotiv endüstrisini uyum sağlamaya zorlayan Trump'ın ticaret politikalarının son örneği. Yıllarca ABD, Avrupa, Japon ve Güney Koreli otomobil şirketleri ve tedarikçileri, sınır ötesi ticaret anlaşmalarından ve özellikle Meksika'daki düşük işçilik maliyetlerinden yararlanarak Kuzey Amerika genelinde üretim zincirleri kurmuşlardı.
Ancak maliyet dinamikleri artık büyük ölçüde değişti. ABD gümrük vergileri, Toyota'ya geçen mali yılda yaklaşık 1,4 trilyon yen (8,8 milyar dolar) maliyet getirdi.
Toyota, ABD'deki üretimini ikiye katlıyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, geçen yıl ABD operasyonlarını genişletmek için beş yıl içinde 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu yatırımlar arasında, Meksika'daki Baja California fabrikasından Tacoma pikap kamyonunun üretimini taşımayı planladığı Teksas'ta kurulacak 3,6 milyar dolarlık yeni bir otomobil fabrikası da yer alıyor.
Zarar eden otomobil işini düzeltmek için mücadele eden Honda, gümrük vergilerinin baskısına daha yoğun bir şekilde maruz kalıyor.
Üst düzey bir yönetici yakın zamanda gazetecilere, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki USMCA serbest ticaret görüşmeleri uzatılmadığı takdirde Kuzey Amerika'da sekizinci montaj fabrikasını kurmayabileceklerini söyledi.
"AŞIRI TEPKİ VERMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Analistlere göre, gümrük vergileri yürürlüğe girerse, Toyota ve Honda muhtemelen Kanada'da üretilen araçları diğer pazarlara yönlendirmeye ve ardından son derece önemli ABD pazarı için arz açığını kapatmanın yollarını bulmaya çalışacaklar.
ABD'ye gönderilen araçlar genellikle pazarın ihtiyaçlarına ve düzenlemelerine göre tasarlanırken, diğer yerlerdeki fabrikalar halihazırda kapasitelerinin neredeyse tamamında çalışıyor olabilir.
Tokai Tokyo İstihbarat Laboratuvarı'nda kıdemli analist olan Seiji Sugiura, "Bu, geçmişten büyük bir sapmayı temsil ederdi" dedi.
İki Japon tedarikçi, bundan sonra ne olacağından emin olmadıklarını ve gümrük vergilerinin yürürlüğe girip girmeyeceğinin belirsizliği nedeniyle en azından şimdilik planlama yapmanın imkansız olduğunu belirtti.
Tedarikçi yöneticilerinden biri, "Aşırı tepki vermemeye çalışıyoruz." şeklinde bir yorumda bulundu.
Honda ve Toyota konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.