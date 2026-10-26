Japon otomotiv devinden şok veda kararı
26.10.2026 11:37
Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru, 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi planlıyor.
Subaru, Avrupa'da benzinli araç satışlarından çekilerek 2028 gibi erken bir tarihte tamamen elektrikli araç üretimine geçecek. Bu, belirli bir bölgede böyle bir adım atan ilk Japon otomobil üreticisi olacak.
İçten yanmalı motorlu araçlara olan talebin azalmasıyla birlikte, otomobil üreticisi, çevre düzenlemelerine uymanın maliyetinin satışlara devam etmeyi haklı çıkaramayacak kadar yüksek olduğu sonucuna varmış gibi görünüyor.
Gelecek yıldan itibaren Subaru, mevcut stoklar tükendikçe benzinli araç satışlarını azaltacak. Nissan Motor ve Honda Motor daha önce Avrupa ve Çin'de sadece elektrikli araç satma planlarını açıklamış ancak daha sonra bu kararlarından vazgeçmişti. Şimdi, Avrupa'da bir durgunluk döneminin ardından elektrikli araç kullanımının yeniden ivme kazanmasıyla birlikte, Subaru'nun bu hamlesi diğer otomobil üreticilerini de benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.
Bu aşamalı kaldırma, Subaru'nun imzası niteliğindeki yatay yerleşimli veya boksör tipi motorlara sahip modelleri, özellikle Forester ve Crosstrek SUV'larını kapsıyor. Japonya ve diğer bazı pazarların aksine, Subaru Avrupa'da tam hibrit modeller sunmuyor.
Bu değişimin en önemli nedenlerinden biri, Avrupa'nın sıkılaşan çevre kurallarına uymanın artan maliyeti. Yaklaşan Euro 7 emisyon standartları, Kasım 2027'den itibaren halihazırda satışta olan modeller de dahil olmak üzere tüm yeni otomobiller için geçerli olacak. Buna ek olarak, CO2 emisyon gereksinimleri 2030 yılına kadar daha da sıkılaşacak ve otomobil üreticileri üzerinde daha fazla elektrikli araç satma baskısını artıracak.
Yeni yasalara uymak için Subaru'nun ek geliştirmelere ihtiyacı var ve bu da maliyetleri artıracak. Şirket, geçen Mart ayına kadar olan mali yılda Avrupa'da 23 bin araç sattı; bu, küresel olarak sattığı 890 bin aracın yüzde 3'ünden az. Bu sınırlı satışlar ve Avrupa'nın sıkılaşan emisyon standartları, şirketi elektrikli araçlara odaklanmaya yönlendirdi.
Petrol fiyatlarının yükselmeye başlamasından bu yana Avrupalı sürücüler daha fazla elektrikli araç satın alıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, bölgedeki Eylül ayı elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 arttı. Elektrikli araçlar, araç satışlarının yüzde 31'ini oluştururken, benzinli araçlar yüzde 18 ile ikinci, hibrit araçlar ise yüzde 34 ile üçüncü sırada yer aldı.