Japon otomotiv devinden şok veda kararı

Subaru , Avrupa'da benzinli araç satışlarından çekilerek 2028 gibi erken bir tarihte tamamen elektrikli araç üretimine geçecek. Bu, belirli bir bölgede böyle bir adım atan ilk Japon otomobil üreticisi olacak.

İçten yanmalı motorlu araçlara olan talebin azalmasıyla birlikte, otomobil üreticisi, çevre düzenlemelerine uymanın maliyetinin satışlara devam etmeyi haklı çıkaramayacak kadar yüksek olduğu sonucuna varmış gibi görünüyor.

Gelecek yıldan itibaren Subaru, mevcut stoklar tükendikçe benzinli araç satışlarını azaltacak. Nissan Motor ve Honda Motor daha önce Avrupa ve Çin'de sadece elektrikli araç satma planlarını açıklamış ancak daha sonra bu kararlarından vazgeçmişti. Şimdi, Avrupa'da bir durgunluk döneminin ardından elektrikli araç kullanımının yeniden ivme kazanmasıyla birlikte, Subaru'nun bu hamlesi diğer otomobil üreticilerini de benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.