Japonya'dan yeni petrol rotalarına destek

Japonya'nın ulusal radyo ve televizyon kurumu olan NHK'nın haberine göre, Çarşamba günü yapılacak hükümet toplantısında karara bağlanacak diğer önlemler arasında, nafta üretmek için özel bir ham petrol rezervi oluşturulması girişimi de yer alıyor.

Çok çeşitli endüstrilerde kullanılan bir petrol yan ürünü olan nafta, Japonya'nın hammadde güvenliğini sağlama konusunda büyük önem arz ediyor.