Japonya'dan yeni petrol rotalarına destek
26.08.2026 09:14
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla tedarik krizleriyle yüzleşen Japonya, Ortadoğu'daki alternatif petrol boru hatlarını destekleyecek
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Japonya, İran savaşı sonrasında enerji güvenliğini iyileştirme çabaları kapsamında Ortadoğu'daki alternatif boru hatlarına destek sağlamayı planlıyor.
Şubat ayında çatışmalar başlamadan önce, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi, şu anda tıkanmış olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlıydı.
Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin su yolunu bypass eden yeni ham petrol rotaları oluşturma ve genişletme girişimlerine destek verecek.
Japonya, arz sorunlarıyla başa çıkmak ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerden artan ham petrol ithalatını karşılamak için petrol rezervlerini zaten kullanmaya başlamıştı.
ULUSAL NAFTA REZERVLERİ ÜRETME PLANLARI
Japonya'nın ulusal radyo ve televizyon kurumu olan NHK'nın haberine göre, Çarşamba günü yapılacak hükümet toplantısında karara bağlanacak diğer önlemler arasında, nafta üretmek için özel bir ham petrol rezervi oluşturulması girişimi de yer alıyor.
Çok çeşitli endüstrilerde kullanılan bir petrol yan ürünü olan nafta, Japonya'nın hammadde güvenliğini sağlama konusunda büyük önem arz ediyor.
NÜKLEER ENERJİ SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANIYOR
NHK'nın haberine göre, hükümetin ayrıca "nükleer enerjinin kullanımının en üst düzeye çıkarılması" çağrısında bulunması ve yeni nesil perovskit güneş pillerine destek sağlaması bekleniyor.
Yapay zekâdan kaynaklanacak enerji talebindeki öngörülen artışı karşılamak amacıyla Japonya, Fukuşima felaketinden 15 yıl sonra nükleer enerji sektörünü yeniden canlandırmak için harekete geçti.