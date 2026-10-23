Jetta geri döndü, resmen satışa başladı, işte fiyatı

Giriş seviyesi 465 Pro, 42,9 kWh'lik bir bataryaya ve 113 kW'lık bir motora sahip olup, CLTC ile 465 kilometrelik bir menzil ve 0-100 km/s hızlanma süresini 8,3 saniyede sunuyor.

Hem 555 Max hem de 555 Ultra, 51,9 kWh'lik bir bataryaya ve 145 kW'lık bir motora sahip olup, CLTC ile 555 kilometrelik bir menzil sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da 6,8 saniyeye indiriyor.

M6, CALB tarafından sağlanan lityum demir fosfat piller kullanır ve yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj olması 25 dakika sürer.