Jetta geri döndü, resmen satışa başladı, işte fiyatı
23.10.2026 09:25
Jetta M6 sadece uygun fiyatıyla değil, araç içine entegre edilen dev yapay zeka sistemleriyle de dikkat çekiyor.
FAW-Volkswagen'in Jetta markası, ilk bataryalı elektrikli aracı olan M6'yı piyasaya sürerek, Çin'in giriş seviyesi elektrikli araç pazarına 11 bin 880 dolar (yaklaşık 660 bin lira) başlangıç fiyatıyla giriş yaptı.
Jetta, elektrikli sedan modelini dün piyasaya sürdü ve 465 Pro, 555 Max ve 555 Ultra olmak üzere 3 farklı versiyon sunuyor.
Jetta'nın kendi geliştirdiği Jiesi mimarisi ve özel elektrikli platformu üzerine inşa edilen M6, tek motorlu, önden çekişli bir düzene sahip. 4806 mm uzunluğunda ve 2820 mm dingil mesafesine sahip.
Giriş seviyesi 465 Pro, 42,9 kWh'lik bir bataryaya ve 113 kW'lık bir motora sahip olup, CLTC ile 465 kilometrelik bir menzil ve 0-100 km/s hızlanma süresini 8,3 saniyede sunuyor.
Hem 555 Max hem de 555 Ultra, 51,9 kWh'lik bir bataryaya ve 145 kW'lık bir motora sahip olup, CLTC ile 555 kilometrelik bir menzil sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da 6,8 saniyeye indiriyor.
M6, CALB tarafından sağlanan lityum demir fosfat piller kullanır ve yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj olması 25 dakika sürer.
Sürücü destek sistemleri M6'nın başlıca satış noktalarından biri olsa da, şehir içi ve şehirlerarası NOA (Otopilotla Navigasyon) yalnızca 555 Ultra modelinde mevcut.
En üst donanım paketi, Horizon Robotics'in Journey 6M çipini kullanıyor ve bu çip, hafızalı park etme ve geri geri yol yardımı da sunan görüş tabanlı bir sisteme sahip.
Model yelpazesinin tamamında standart özellikler arasında akıllı hız sabitleyici, otomatik acil durum frenleme, otomatik park etme ve uzaktan kumandalı park etme, ayrıca ısı pompası ve 3,5 kW araçtan yüke ısı aktarma kapasitesi yer alıyor.
Araç içi, 8,88 inçlik dijital gösterge paneli ve 15,6 inçlik 2,5K çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip. Doubao, DeepSeek ve Qwen'i entegre ediyor ve HiCar, CarLink ve CarPlay akıllı telefon bağlantısını destekliyor.
Jetta ayrıca, garanti, takas teşvikleri, finansman teklifleri ve bağlantılı araç veri paketlerini kapsayan ve her bir avantaj için uygunluk koşullarının değiştiği, toplamda 26 bin yuan değerinde lansman avantajları da sundu.
Bunlar arasında, şehir içi veya şehirlerarası navigasyon desteğiyle donatılmış ve ticari olmayan amaçlarla kullanılan araçların ilk sahipleri için, araç sahipliğinin ilk yılında sürücü destek sistemiyle ilgili kazaları kapsayan teminat da bulunuyor.
M6'nın piyasaya sürülmesi, Jetta'nın ilk seri üretim elektrikli aracının gelişini işaret ediyor ve Volkswagen'in Çin'in son derece rekabetçi giriş seviyesi elektrikli araç pazarındaki ürün gamına bir model daha ekliyor.
FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co Ltd, Ocak ayında Chengdu'da faaliyetlerine başladı ve böylece yerel araştırma ve geliştirme konusunda daha fazla özerklik ve daha hızlı karar alma olanağı elde etti.
Daha önce açıklanan planlara göre Jetta, 2028 yılına kadar 4'ü yeni enerji aracı (NEV) olmak üzere 5 yeni model piyasaya sürmeyi hedefliyor ve orta vadeli hedefi yıllık 400 bin ila 500 bin araç üretimi ve satışı.