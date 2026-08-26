Kabzımal konkordato talep etti
26.08.2026 08:07
İzmir'de faaliyet gösteren kabzımal şirketi ve sahibi hakkında mahkeme, geçici konkordato talebini onayladı.
İzmir'in Buca ilçesinde 2023 yılından bu yana faaliyette olan MHK Meyve ve Sebze Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketiyle, şirketin sahibi olan Mehmet Hayri Kaymaz hakkında konkordato mühleti verildi.
İzmir 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, kabzımallık faaliyeti gösteren şirket ve sahibi için 3 aylık geçici konkordato tedbirlerinin uygulanmasını hükmetti.
Ülkü Yıldız, Sevgi Kanyılmaz, Emre Kıdoğlu geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
Mahkeme şirket ve Mehmet Hayri Kaymaz'a ihtiyati tedbir kararı uyguladı.
ALACAKLILARINA UYARI YAPILDI
Alacaklıların 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri de hatırlatıldı.
1,7 MİLYON LİRALIK VERGİ TAHAKKUKU
2025 yılında 6 milyon 915 bin 499 liralık matrah açıklayan şirket 1 milyon 728 bin 874 lira vergi tahakkuku yapılmıştı.