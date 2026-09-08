Kademeli emeklilik son durum. Kanun teklifi ne zaman verildi? İşte tüm iddialar ve gerçekler

8/9/1999 ilâ 31/12/2000 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6250 prim günü,

1/1/2000 ilâ 31/12/2000 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6325 prim günü,

1/1/2001 ilâ 31/12/2001 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6400 prim günü,

1/1/2002 ilâ 31/12/2002 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6475 prim günü,

1/1/2003 ilâ 31/12/2003 tarihlerinde işe başlayan kadın için 44 yaş, erkek için 46 yaş ve her ikisi için 6550 prim günü,

1/1/2004 ilâ 31/12/2004 tarihlerinde işe başlayan kadın için 45 yaş, erkek için 47 yaş ve her ikisi için 6625 prim günü,

1/1/2005 ilâ 31/12/2005 tarihlerinde işe başlayan kadın için 46 yaş, erkek için 48 yaş ve her ikisi için 6700 prim günü,

1/1/2006 ilâ 31/12/2006 tarihlerinde işe başlayan kadın için 47 yaş, erkek için 49 yaş ve her ilcisi için 6775 prim günü,

1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihlerinde işe başlayan kadın için 48 yaş, erkek için 50 yaş ve her ikisi için 6850 prim günü,

1/1/2008 ilâ 30/4/2008 tarihlerinde işe başlayan kadın için 49 yaş, erkek için 51 yaş ve her ikisi için 6925 prim günü.