Kademeli emeklilik son durum. Kanun teklifi ne zaman verildi? İşte tüm iddialar ve gerçekler
08.09.2026 08:25
Son Güncelleme: 08.09.2026 08:31
Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran kademeli emeklilik gündemde tutuluyor ancak ortada ne böyle bir yasa ne de yasa hazırlığı var. Kademeli emeklilik neden tartışılıyor?
Kademeli emeklilik sistemine ilişkin birçok mecrada ortaya atılan iddialar milyonlarca emeklilik bekleyen kişiyi heyecanlandırdı.
Emeklilikte Adalet Derneği'nin girişimleriyle yürütülen kademeli emeklilik sistemi girişimlerine ilişkin sosyal medyada yeni emeklilik yaşları ve şartları açıklanıyor.
BAKAN ŞİMŞEK EYT'YE DİKKAT ÇEKTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin Orta Vadeli Program toplantısında "Enflasyon böylesine zorlu bir konjonktürde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet arzuladığımız noktada değiliz, başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük gördük. Bakın, açık konuşuyorum. Bu zorlu konjonktürde enflasyonun, dış koşulların yanı sıra özellikle 2023’te deprem, KKM ve EYT’nin etkileri de var. Böylesine zorlu bir konjonktürde, enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi.” dedi.
KANUN TEKLİFİNDE BİR ADIM İLERLEME YOK
5 Aralık 2024 tarihinde milletvekili Ediz Ün tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi üzerinde herhangi bir ilerleme sağlanmadı. 22 aydır ilerleme kaydetmeden komisyonda bekleyen kanun teklifine ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialar da gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada, kanun teklifinin yeni verilmiş gibi olduğu öne sürülse de Meclis Başkanlığı'na son verilen kanun teklifi 10 Ağustos 2026 tarihinde verildi ve "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi" olarak biliniyor. Başka bir deyişle 22 aydır kademeli emeklilik sistemine ilişkin herhangi bir faaliyette bulunulmadı.
KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL KANUNLAŞIR?
22 aydır hiçbir gelişme olmayan kademeli emeklilik sisteminin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için öncelikle Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin Meclis Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyor. Komisyondan geçen teklif TBMM Genel Kurulu'na gelip oylanıp yeterli oyu aldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulup, onay çıkarsa Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşması gerekiyor. Ancak şu ana kadar gelişme yaşanmadı.
EMEKLİLİK ŞARTLARI KANUNLARA GÖRE NASIL İŞLİYOR?
8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanlar, EYT kapsamında olan bu dönem sigortalılarında yaş şartı aranmazken, prim gün sayısı (5000-5975 gün) ve sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) geçerli. Yaşını doldurup primi yetmeyenler için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik hakkı var.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası SGK girişi olan kadınlar için 58 yaş, 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün); erkekler için 60 yaş, 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün) şartları uygulanıyor.
1 Mayıs 2008 sonrası SGK girişi olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşından başlanmak üzere 7200 prim günü şartına tabi tutuluyor. Bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar artıyor.
1 GÜNLE 17-20 YIL DAHA BEKLENİYOR
8 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olanla 9 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olan kişiler arasında 17-20 arasında emeklilik farkı oluşuyor. Emeklilikte Adalet Derneği ise bu farkın çok olduğunu, emeklilikte adaletin sağlanamadığını, milyonlarca kişinin hakkının yendiğini iddia ediyor.
İSTENİLEN EMEKLİLİK YAŞLARI KAÇ?
Emeklilikte Adalet Derneği emeklilik yaşı için, 1999-2000 girişlilerde kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün; 2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün isteniyor. 2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün istiyor.
2005 girişliler için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 gün; 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün; 2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü şartı talebi mevcut.
KANUN TEKLİFİNDE EMEKLİLİK YAŞI EMADDER'İN TASLAĞINDAN FARKLI
2024 yılında Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifindeki emeklilik yaş ve gün sayılarıyla EMADDER'in ortaya çıkardığı yaş ve gün sayıları da birbirini tutmuyor.
KANUN TEKLİFİNDE YAŞ VE PRİM GÜN ŞARTLARI NELER?
8/9/1999 ilâ 31/12/2000 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6250 prim günü,
1/1/2000 ilâ 31/12/2000 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6325 prim günü,
1/1/2001 ilâ 31/12/2001 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6400 prim günü,
1/1/2002 ilâ 31/12/2002 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6475 prim günü,
1/1/2003 ilâ 31/12/2003 tarihlerinde işe başlayan kadın için 44 yaş, erkek için 46 yaş ve her ikisi için 6550 prim günü,
1/1/2004 ilâ 31/12/2004 tarihlerinde işe başlayan kadın için 45 yaş, erkek için 47 yaş ve her ikisi için 6625 prim günü,
1/1/2005 ilâ 31/12/2005 tarihlerinde işe başlayan kadın için 46 yaş, erkek için 48 yaş ve her ikisi için 6700 prim günü,
1/1/2006 ilâ 31/12/2006 tarihlerinde işe başlayan kadın için 47 yaş, erkek için 49 yaş ve her ilcisi için 6775 prim günü,
1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihlerinde işe başlayan kadın için 48 yaş, erkek için 50 yaş ve her ikisi için 6850 prim günü,
1/1/2008 ilâ 30/4/2008 tarihlerinde işe başlayan kadın için 49 yaş, erkek için 51 yaş ve her ikisi için 6925 prim günü.