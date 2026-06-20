Kamu kurumu açıkladı. 1 saat kapatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık ve sigorta hizmetlerinde planlı ve geçici kesintilerin olabileceğini açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada "Kurumumuz bilişim altyapısının geliştirilmesi ve güncel teknolojik gerekliliklere uyum sağlanması amacıyla yazılım ve donanım bileşenlerine yönelik iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yürütülmektedir." denildi.