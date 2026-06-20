Kamu kurumu açıkladı. 1 saat kapatılacak
20.06.2026 09:36
Sistem altyapı iyileştirme çalışması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık ve sigorta hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık ve sigorta hizmetlerinde planlı ve geçici kesintilerin olabileceğini açıkladı.
SGK'dan yapılan açıklamada "Kurumumuz bilişim altyapısının geliştirilmesi ve güncel teknolojik gerekliliklere uyum sağlanması amacıyla yazılım ve donanım bileşenlerine yönelik iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yürütülmektedir." denildi.
1 SAAT SİSTEMLER KAPANABİLİR
Kurum "Bu kapsamda, 21.06.2026 tarihinde 00:30–01:30 saatleri arasında, Kurumumuz tarafından sunulan sağlık ve sigorta hizmetlerinde, hizmetlerin genel işleyişini aksatmayacak şekilde planlı ve geçici kesintiler meydana gelebilecektir." açıklamasında bulundu.