Katılımevim ve Birevim'de son durum ne, para yatıranlar şimdi ne yapacak?

9 Eylül günü Katılımevim, Pusula Finans Holding ile Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını açıkladı .

Şirket, işlemin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile diğer ilgili kurumların izin ve onaylarının gerektiğini belirterek henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını bildirdi.

Bir gün sonra; Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devri konusunda temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından resmi izin ve onay sürecine girildi.