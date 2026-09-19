Katılımevim ve Birevim'de son durum ne, para yatıranlar şimdi ne yapacak?
19.09.2026 10:11
Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından Katılımevim ve Birevim'e para yatıran tasarruf sahipleri, şimdi ne olacağını düşünüyo. Emlak Katılım, iki şirketi satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.
Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Katılımevim ve Birevim'in geleceği merak konusu oldu.
Emlak Katılım, iki tasarruf finansman şirketini satın almak için görüşmelere başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de NTV yayınında sürece ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, “Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok. Çünkü onlar, nitelikli ve profesyonel yatırımcı değil, bizim onlara muamelemiz farklı olacak.” dedi.
Peki Katılımevim ve Birevim'de bugüne kadar neler yaşandı?
TERA GRUBU DEVREYE GİRDİ
9 Eylül günü Katılımevim, Pusula Finans Holding ile Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını açıkladı.
Şirket, işlemin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile diğer ilgili kurumların izin ve onaylarının gerektiğini belirterek henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını bildirdi.
Bir gün sonra; Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devri konusunda temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bu gelişmenin ardından resmi izin ve onay sürecine girildi.
YÖNETİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Devir işlemleriyle ilgili görüşmeler sürerken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda alınan yeni kararları açıkladı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.
Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ayrıca aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan'ın da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığını bildirdi.
Bir süre sonra Serdar Turhan ile Ahmet Özcan'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı. Katılımevim'den yapılan ikinci bir açıklamada, bu istifaların Pusula Finans Holding A.Ş. bünyesini kapsadığını ve şirket yönetim kurulunda herhangi bir üyelik değişikliği olmadığı belirtildi.
EMLAK KATILIM DEVREYE GİRDİ
Katılımevim ve Birevim ekseninde yaşanan gelişmeler yatırımcıları tedirgin ederken yeni bir alıcı ortaya çıktı.
Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim ile Birevim'i satın almak için görüşmelere başlandığını duyurdu.
KAP açıklamasında, satın alma sürecinin her iki şirketi de kapsadığı belirtildi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18 Eylül günü NTV yayınına katılarak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacağı mesajını verdi.
Şimşek şunları kaydetti:
"- Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim ile ilgili bir açıklaması var. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok. Çünkü onlar, nitelikli ve profesyonel yatırımcı değil, bizim onlara muamelemiz farklı olacak. Tabiri caizse orta ve uzun vadede onu bankalar gibi düşünmek lazım.
- Dolayısyla TMSF vari bir yapı, fon, teminat havuzu gibi bir yapı... Kaynakların nerede kullanılacağına ilişkin bir düzenleme temmuz ayında yapıldı ve geçiş dönemi öngörüldü. O alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık ama o alana ilişkin tabii ki ilave çalışmalar devam edecek."
Süreçte şimdi gözler Emlak Katılım'ın satın alma görüşmelerine ve ilgili kurumlardan gelecek onaylara çevrildi.